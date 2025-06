O homem que denunciou o programa nuclear secreto de Israel há 40 anos e acabou sendo sequestrado pelo Mossad

Getty Images Vanunu após sua libertação da prisão em 2004 "Desferimos um golpe no cerne do programa de armas do Irã", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após os ataques preventivos lançados por Israel na semana passada, deixando poucas dúvidas sobre os objetivos da guerra que seu país iniciou. O Irã insiste que seu programa nuclear é pacífico, mas Israel o acusa há muito tempo de buscar secretamente produzir armas nucleares.

Enquanto isso, Israel não confirma nem nega possuir um arsenal nuclear, embora haja ampla crença mundial de que sim. Isso se deve a um homem e às revelações que ele fez, expondo as operações clandestinas que Israel realizou para se tornar uma potência nuclear. Essas informações lhe custaram a liberdade por duas décadas. 'Os segredos do arsenal' AFP Mordechai Vanunu, visto aqui na prisão, trabalhou como técnico em uma instalação nuclear no deserto israelense Vanunu era um ex-funcionário do reator nuclear de Dimona, onde trabalhou por nove anos, até 1985.

Mas, antes de deixar o cargo, tirou clandestinamente dois rolos de fotografias da instalação. As fotos mostravam o equipamento para extração de material radioativo para a produção de armas e o laboratório de modelos de dispositivos termonucleares. Em 1986, ele se juntou a um grupo antinuclear em Sydney, Austrália, e foi lá que contatou o jornalista freelancer colombiano Óscar Guerrero. Guerrero o convenceu a publicar as fotos.

Em seguida, contatou o jornalista Peter Hounam, do jornal britânico The Sunday Times. Em outubro de 1986, o Sunday Times publicou um artigo, amplamente aclamado como um dos melhores do jornalismo britânico, intitulado "Revelados: Os Segredos do Arsenal Nuclear de Israel". A fonte era o técnico nuclear israelense Mordechai Vanunu, e sua revelação confirmou as suspeitas sobre as capacidades nucleares de seu país, revelando um programa de armas maior e mais avançado do que qualquer um havia imaginado anteriormente.

Vanunu trabalhava no centro ultrassecreto de pesquisa nuclear de Dimona, no deserto de Negev, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Jerusalém por estrada. O jornal concluiu que Israel havia se tornado a sexta maior potência nuclear do mundo e possuía até 200 armas atômicas. "Estávamos tensos, exaustos, a maioria das pessoas lá nunca havia trabalhado em uma matéria tão importante quanto esta", disse o jornalista investigativo do jornal, Peter Hounam, à BBC.