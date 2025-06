A verdadeira história dos ataques de tubarão que inspiraram o lendário filme de Steven Spielberg, que completa 50 anos

Getty Images O escritor americano Peter Benchley (1940-2006) contou aos leitores dos anos 1970 a história real passada em 1916 Verão de 1916. Perto do litoral do Estado americano de Nova Jersey, nadava mar adentro um jovem tubarão de 2,7 metros de comprimento. Ele logo roubaria da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) as manchetes da imprensa dos Estados Unidos. Aquela criatura marinha era pouco conhecida pela ciência na época. Mas o grande tubarão-branco estava destinado a exercer enorme influência sobre a cultura popular americana e mundial no futuro.

O animal se tornaria o astro do primeiro fenômeno de bilheteria do verão no cinema moderno – o filme Tubarão (1975), de Steven Spielberg, cuja estreia completou 50 anos no último dia 20 de junho. Foram os eventos verificados em Nova Jersey que fizeram com que o grande tubarão-branco fosse recordado muito depois do término da Primeira Grande Guerra. Tudo aconteceu entre os dias 1º e 12 de julho de 1916. Um jovem tubarão-branco atacou cinco pessoas na costa leste dos Estados Unidos, matando quatro delas. O animal que protagonizou aquela série de ataques, até então sem precedentes, gerou uma onda de terror, ao se deslocar por mais de 100 km ao longo das praias do Atlântico Norte, em plena temporada de férias.

As vítimas A primeira vítima foi encontrada em Beach Haven, em Nova Jersey. Seu nome era Charles Vansant (1892-1916). Recém-formado na Universidade da Pensilvânia, Vansant era filho de um médico da Filadélfia, nos Estados Unidos. A notícia passou quase despercebida.

As pessoas que ouviram seus gritos na praia pensavam que ele estivesse brincando. Os cientistas afirmavam que os tubarões não tinham "força na mandíbula" suficiente para atravessar ossos humanos. Aquele foi o primeiro ataque mortal de um tubarão registrado na história dos Estados Unidos. Mas quase ninguém ficou sabendo. No segundo caso, banhistas encontraram um corpo humano mordido e ensanguentado na areia. Eles saíram correndo da praia gritando, apavorados.