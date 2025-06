O único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo

Lasai/ Divulgação Pratos do Lasai são feitos de acordo com o que está disponível em pomares do restaurante O restaurante Lasai, no Rio de Janeiro, é o único brasileiro que aparece na World's 50 Best — uma influente lista anual que seleciona os 50 melhores restaurantes do mundo. "Abrigado em um casarão colonial lindamente restaurado, o Lasai (que significa 'tranquilo' em basco) oferece uma experiência gastronômica da fazenda à mesa", descreve o site da World's 50 Best.

A publicação, divulgada nesta quinta-feira (19/06) destaca que o Lasai trabalha exclusivamente com produtos locais do Estado do Rio, além de produtos do pomar do chef Rafa Costa e Silva. "Abra mão do controle e deixe a cozinha decidir o que vem a seguir com o menu degustação 'Festival' ou opte pelo 'Não Mexa Comigo', onde você escolhe sua entrada, prato principal e sobremesa", diz o site. "Prepare-se para degustar ceviche de palmito e chuchu, couve-flor defumada e picles colhidos no pomar. Tome seu digestivo no terraço escondido, com o Cristo Redentor observando você." No ano passado, o Lasai não aparecia na lista, que tinha outros dois brasileiros: a Casa do Porco, em 27º, de Jefferson e Janaína Rueda, e o Oteque, em 37º, do chef Alberto Landgraf, descrito como um "templo dos frutos do mar".

Tanto o Lasai como o Oteque ficam no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A Casa do Porco — que também apareceu na lista em diversos anos anteriores lista, chegando a 7º lugar em 2022 — fica em São Paulo. O restaurante brasileiro que atingiu a posição mais alta na lista foi o D.O.M., de São Paulo, em 2012, escolhido na ocasião o 4º melhor do mundo. O World's 50 Best escolhe os melhores restaurantes do mundo desde 2002. A lista é elaborada por cerca de mil críticos, em um processo auditado pela Deloitte. A cada ano a lista de críticos — que considera um mix de gênero e nacionalidade dos envolvidos — é parcialmente renovada. A World's 50 Best Restaurantes é uma marca da empresa britânica de mídia William Reed, que publica diversos guias e revistas do mundo da gastronomia.

Lasai: menu único por mais de R$ 1,3 mil O Lasai é administrado por Rafa Costa e Silva e sua esposa Malena Cardiel. Costa e Silva passou parte da sua carreira no País Basco, onde trabalhou no premiado restaurante Mugaritz, na cidade de Errentería. O menu varia de acordo com o que é produzido em dois pomares de propriedade do restaurante — um em Itahnangá e outro no Vale das Videiras. O restaurante funciona somente à noite e recebe clientes apenas por reserva. No momento, não há reservas disponíveis. Existe apenas um menu — de degustação. O preço por pessoa é R$ 1.380. O restaurante não aceita restrições alimentares a pedido dos clientes relacionadas a glúten, lactose (intolerâncias ou alergias) e dietas veganas.

Existe apenas uma mesa grande em estilo balcão, de frente para a cozinha, em que todos os clientes sentam juntos, podendo acomodar um máximo de 11 pessoas por vez. O Lasai possui duas estrelas do guia Michelin — outra referência internacional no mundo da gastronomia. A primeira estrela do restaurante foi conquistada em 2015. "Jantar neste restaurante com apenas 10 lugares é como assistir a um espetáculo, mas com os melhores lugares da casa", diz o guia Michelin.