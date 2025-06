O polêmico projeto para criar do zero DNA humano artificial

Getty Images O objetivo é construir seções de DNA humano a partir do zero Foi dada a largada em um projeto controverso para criar as bases da vida humana a partir do zero — no que acredita-se ser algo inédito no mundo. A pesquisa tem sido um tabu até agora devido a preocupações de que poderia levar a bebês projetados geneticamente ou a mudanças imprevistas para as gerações futuras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas agora a maior instituição beneficente da área de saúde do mundo, a Wellcome Trust, concedeu uma verba inicial de £10 milhões (cerca de R$ 75,5 milhões) para iniciar o projeto, e afirma que ele tem potencial para fazer mais bem do que mal, acelerando tratamentos para muitas doenças incuráveis. Julian Sale, do Laboratório de Biologia Molecular, do Conselho de Pesquisa Médica (MRC, na sigla em inglês), em Cambridge, no Reino Unido, que faz parte do projeto, disse à BBC News que a pesquisa é o próximo grande salto da biologia. "O céu é o limite. Estamos buscando terapias que melhorem a vida das pessoas à medida que envelhecem, que levem a um envelhecimento mais saudável, com menos doenças à medida que envelhecem." "Estamos procurando usar essa abordagem para gerar células resistentes a doenças que possamos usar para 'repovoar' órgãos danificados, por exemplo, o fígado e o coração, até mesmo o sistema imunológico", ele explicou.

Mas os críticos temem que a pesquisa abra caminho para pesquisadores inescrupulosos que buscam criar seres humanos aprimorados ou modificados. Pat Thomas, diretora do grupo de campanha Beyond GM, afirmou: "Gostamos de pensar que todos os cientistas estão lá para fazer o bem, mas a ciência pode ser reaproveitada para causar danos e para a guerra". Os detalhes do projeto foram fornecidos à BBC News no 25º aniversário da conclusão do Projeto Genoma Humano, que mapeou as moléculas do DNA humano, e também foi financiado em grande parte pela Wellcome.

Cada célula do nosso corpo contém uma molécula chamada DNA, que carrega as informações genéticas de que necessita. O DNA é construído a partir de apenas quatro blocos muito menores, denominados A, G, C e T, que se repetem várias vezes em combinações diferentes. Surpreendentemente, ele contém todas as informações genéticas que nos tornam fisicamente quem somos. O Projeto Genoma Humano permitiu que os cientistas lessem todos os genes humanos como um código de barras. A nova pesquisa que está começando, chamada Projeto Genoma Humano Sintético, representa potencialmente um grande avanço — ela vai permitir que os pesquisadores não apenas leiam uma molécula de DNA, mas criem partes dela — talvez um dia, sua totalidade —, molécula por molécula a partir do zero. BBC News Os cientistas vão começar a desenvolver ferramentas para criar seções cada vez maiores de DNA humano O primeiro objetivo dos cientistas é desenvolver maneiras de construir blocos cada vez maiores de DNA humano, até o ponto em que tenham construído sinteticamente um cromossomo humano. Eles contêm os genes que regem nosso desenvolvimento, reparo e manutenção.

Eles vão poder então ser estudados e submetidos a experimentos para entender melhor como os genes e o DNA regulam nossos corpos. Muitas doenças ocorrem quando há problemas com esses genes, portanto, os estudos podem levar a melhores tratamentos, de acordo com Matthew Hurles, diretor do Wellcome Sanger Institute, que sequenciou a maior parte do Genoma Humano. "Construir o DNA a partir do zero nos permite testar como o DNA realmente funciona e testar novas teorias, porque atualmente só podemos fazer isso ajustando o DNA no [DNA] que já existe em sistemas vivos."