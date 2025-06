'Assassino do Twitter' que guardava cabeças de vítimas é executado no Japão

Takahiro Shiraishi entrava em contato com suas vítimas nas redes sociais e as atraía para seu apartamento.

Os assassinatos em série cometidos por Takahiro Shiraishi, apelidado de "assassino do Twitter ", chocaram o país e geraram um debate sobre como o suicídio é discutido online.

O governo do Japão executou um homem que assassinou nove pessoas em 2017 — a primeira vez desde 2022 que o país utiliza a pena de morte contra alguém.

Getty Images Takahiro Shiraishi, fotografado em uma viatura policial em 2017, fez contato com suas vítimas nas redes sociais e as atraiu para seu apartamento

Shiraishi, então com 30 anos, atraiu suas vítimas — a maioria delas do sexo feminino, entre 15 e 26 anos — para seu apartamento, antes de estrangulá-las e desmembrá-las.

Os assassinatos vieram à tona em outubro de 2017, quando a polícia encontrou partes de corpos no seu apartamento na cidade de Zama, perto de Tóquio, enquanto procuravam por uma das vítimas.

Aviso: Os leitores podem achar alguns detalhes desta história perturbadores.

Shiraishi mais tarde admitiu ter assassinado nove vítimas e revelou que as conheceu no Twitter, a plataforma de mídia social agora conhecida como X. As vítimas teriam manifestado a intenção de se suicidar.