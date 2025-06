A onda de prisões e execuções que o Irã promove na esteira do conflito com Israel

Getty Images Mural na Praça Enqelab, em Teerã As autoridades iranianas realizaram uma onda de prisões e várias execuções de pessoas suspeitas de ligação com agências de inteligência israelenses, na esteira da recente guerra entre os dois países. Isso acontece após o que as autoridades descrevem como uma infiltração sem precedentes de agentes israelenses nos serviços de segurança iranianos.

As autoridades suspeitam que as informações fornecidas a Israel tiveram um papel importante em uma série de assassinatos de grande repercussão durante o conflito. Isso inclui os assassinatos seletivos de comandantes de alto escalão do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) e de cientistas nucleares, que o Irã atribui a agentes do Mossad, a agência de inteligência israelense, que trabalham dentro do país. Abaladas pela dimensão e precisão desses assassinatos, as autoridades têm visado qualquer pessoa suspeita de trabalhar com a inteligência estrangeira, dizendo que é em nome da segurança nacional. Mas muitos temem que essa seja também uma forma de silenciar a dissidência e aumentar o controle sobre a população. Durante o conflito de 12 dias, as autoridades iranianas executaram três pessoas acusadas de espionagem para Israel. Na quarta-feira (25/06) — apenas um dia após o cessar-fogo —, mais três indivíduos foram executados sob acusações semelhantes.

Desde então, as autoridades anunciaram a prisão de centenas de suspeitos em todo o país sob acusação de espionagem. A televisão estatal transmitiu supostas confissões de vários detidos, que supostamente admitiram colaborar com a inteligência israelense. Grupos e ativistas de direitos humanos manifestaram receio em relação aos últimos acontecimentos, citando a prática de longa data do Irã de extrair confissões forçadas e realizar julgamentos injustos. Há preocupações de que mais execuções possam ocorrer. O Ministério da Inteligência do Irã afirma que está envolvido em uma "batalha implacável" contra o que chama de redes de inteligência ocidentais e israelenses — incluindo a CIA (EUA), o MI6 (Reino Unido) e o Mossad.

De acordo com a Fars News Agency, que é afiliada ao IRGC, "a rede de espionagem israelense se tornou altamente ativa dentro do país" desde o início do ataque de Israel ao Irã em 13 de junho. A Fars informou que, ao longo de 12 dias, as forças de inteligência e segurança iranianas prenderam "mais de 700 indivíduos ligados a essa rede". Iranianos disseram à BBC Persian, serviço de notícias em persa da BBC, que receberam mensagens de texto de advertência do Ministério da Inteligência do Irã informando que seus números de telefone haviam aparecido em páginas de rede social relacionadas a Israel. Eles foram orientados a deixar essas páginas ou enfrentar processos judiciais. O governo iraniano também aumentou a pressão sobre os jornalistas que trabalham para veículos de comunicação em persa no exterior, incluindo a BBC Persian, e as emissoras Iran International e Manoto TV, com sede em Londres.