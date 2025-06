Por que o inverno de 2025 deve ser mais frio que o de anos anteriores

A estação onde os termômetros marcam temperaturas mais baixas deve ser marcada por chuvas nos extremos do país e uma sensação gélida que não deu as caras em 2023 e 2024. A neutralidade das águas do Oceano Pacífico ajuda a explicar esse cenário.

Getty Images Após dois invernos quentes, estação de 2025 tende a ser mais dentro do esperado para essa época do ano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estação deste ano, que começa nesta sexta-feira (20/6), tende a ser um tanto mais gélida — embora as temperaturas ainda possam ser superiores às médias históricas.

Por trás dessa previsão, há o comportamento e a influência das águas do Oceano Pacífico (entenda mais a seguir), além de outros fenômenos que costumam se desenrolar no país nessa época do ano.

Saiba quais são as perspectivas para o inverno de 2025 no Brasil e se as ondas de frio registradas entre as últimas semanas de maio e as primeiras de junho podem se repetir, com direito a geadas e nevascas.

Um inverno normal?

Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), explica que, durante o inverno brasileiro, as chuvas tendem a se concentrar mais no noroeste da Região Norte, na parte leste do Nordeste e na Região Sul — ou seja, nos extremos do território nacional.