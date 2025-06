O mistério da mensagem em uma garrafa no Mar do Norte que foi resolvido depois de quase 50 anos

As amigas Ellinor Rosen Eriksson e Asa Nilsson encontraram a garrafa trazida pela maré no começo deste ano.

O mistério de uma mensagem dentro de uma garrafa lançada no Mar do Norte e encontrada em uma ilha sueca 47 anos depois foi desvendado pela BBC News Escócia.

Gavin Geddes James Runcie, à direita, com um companheiro de tripulação a bordo do barco pesqueiro Loraley

No meio de um dos arbustos da ilha, Asa viu algo incomum: uma garrafa de vidro grosso saindo do solo. Ali dentro tinha um papel úmido, quase inelegível.

"Eu estava explorando as ilhas Väder com a minha melhor amiga, Asa. Adoramos procurar coisas na praia, e naquele dia pegamos um barco até Torso, a ilha que fica mais ao norte do arquipélago", contou.

Após uma análise mais detalhada, conseguiram decifrar as letras "es" antes do nome Addison Runcie, assim como o número 115 no começo do endereço.

A BBC News Escócia conseguiu confirmar que James Addison Runcie viveu no mesmo endereço em Seatown, na cidade de Cullen, naquela época, e que as letras "es" correspondiam ao final do nome James. A partir daí, uma investigação começou.

Hoje, na casa, mora Jane Worby, de 78 anos. Ao saber do caso, ela disse que "era muito legal conhecer um pouco mais da história".