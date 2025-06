Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, diz que 'nada de significativo' aconteceu com instalações nucleares atingidas pelos EUA

Khamenei fez seu primeiro pronunciamento público em vídeo desde os ataques dos EUA ao seu país e o cessar-fogo com Israel.

Chefe de Estado e comandante-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Iraniana, Khamenei está escondido em um bunker em algum lugar do país, para se proteger de uma eventual tentativa de assassinato por parte das tropas israelenses.

Em uma mensagem por vídeo transmitida pela TV estatal, ele disse que "nada significativo" ocorreu nas instalações nucleares atacadas pelos EUA no início desta semana, contrariando as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o programa iraniano havia sido completamente destruído.

A versão do presidente americano já havia sido questionada por um relatório preliminar do setor de inteligência do Pentágono que vazou na terça-feira (24/6). Segundo o documento, os ataques dos Estados Unidos não destruíram o programa nuclear iraniano e provavelmente apenas o atrasaram por alguns meses.

Os Estados Unidos atacaram três instalações nucleares no Irã — Fordo, Natanz e Isfahan — com bombas bunker buster, capazes de penetrar 18 metros de concreto ou 61 metros de terra antes de explodir.

A Casa Branca afirmou que a avaliação inicial dos danos está "totalmente errada" e representa "uma tentativa clara de menosprezar" o presidente Trump.