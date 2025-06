De 'vaca cubista' ao 'mestre dos tragos', as incríveis pinturas feitas à mão nas paredes do Brasil afora

Rafael Messias/@handpaintedbrazil Perfil no Instagram reúne pinturas feitas à mão Brasil à fora, como neste bar em Santo Amaro do Maranhão Tudo começou com uma foto singela, tirada em Canavieiras, no sul da Bahia: o registro de uma fachada, onde se lê "Mc. Vita Bar e Lanches", ao redor de uma pintura mostrando um hambúrguer, acompanhado de fritas e refresco. O ano era 2018 e, de volta das férias, a paulistana Clara Izabela finalmente dava início a um projeto há muito adiado: reunir em um só lugar as dezenas de fotos tiradas por ela ao longo dos anos de pinturas feitas à mão nas paredes de bares, mercadinhos e carrocerias de caminhão pelas ruas do Brasil afora.

Estava criado o projeto Handpainted Brazil, que, em seus quase sete anos de existência, reúne no Instagram milhares de fotografias tiradas por Clara, amigos dela e completos desconhecidos que, diariamente, mandam ao perfil dezenas de registros vindos de diversos locais do país. "Acho que o sucesso do projeto vem do fato de todo mundo se reconhecer nesses lugares", diz Clara, observando que quase todo bairro popular brasileiro tem ruas com estabelecimentos comerciais ornamentados por pinturas à mão. "Volta e meia alguém comenta: 'Caramba, isso é do lado da minha casa'. Acho isso muito bacana." Um zine da Costa Rica chamado Idêntica, que reúne pinturas de rua do país da América Central, serviu de inspiração ao projeto.

Clara conta que o nome em inglês veio um pouco do mesmo improviso que marca algumas dessas obras de arte popular. "Eu nem achava o nome tão bom, mas na hora falei: 'Ponho esse, depois eu troco', porque, se não, eu não ia fazer. Sempre fico pensando muito para fazer as coisas e acabo não fazendo, esperando a hora certa", diz ela. "Então fiz, os amigos começaram a mandar fotos, e a coisa foi indo. Hoje, são mais de 120 mil seguidores e mais de 10 fotos recebidas por dia."

Clara Izabela/@handpaintedbrazil A fotografia que deu início à coleção que já reúne milhares de registros de pinturas feitas à mão, postada no perfil Handpainted Brazil, em agosto de 2018 Clara, que trabalha como diretora de cena para cinema, conta que seu fascínio pelas pinturas à mão vem da riqueza desse universo estético, em que as imagens são consideradas toscas por alguns ou pouco sofisticadas do ponto de vista artístico. "Acho mais interessantes justamente essas composições que são muito malucas — eu digo malucas no sentido de sair um pouco do modelo formal da pintura clássica, acho que isso diz muito sobre uma subjetividade da pessoa que pintou e às vezes do contexto de onde ela está", diz Clara. Ela conta que, quando começou a página, se focava mais nos desenhos em si. Mas, com o passar do tempo, percebeu que são mais interessantes as fotos em que é possível ver um pouco do entorno.

"O entorno permite saber um pouco mais sobre aquele lugar, você entende onde aquela pintura está, o contexto de objetos que tem em volta, tudo isso diz muito." Bruno Pilon/@handpaintedbrazil 'O entorno permite saber um pouco mais sobre aquele lugar, você entende onde aquela pintura está', diz Clara. Na foto, placa de lombada pintada à mão, no município de Francisco Santos, no Piauí Kaverilson/@handpaintedbrazil Fachada lateral de restaurante fotografada em Belém, no Pará Thomaz Duarte/@handpaintedbrazil Fachada da discoteca Coméia Dance, no Povoado de Abelhas, distrito de Inhobim, que pertence ao município de Vitória da Conquista, na Bahia Um tema comum nas fotografias são as releituras de personagens tradicionais de quadrinhos, desenhos animados e videogames. "A Mônica é um exemplo clássico, porque todo mundo sabe muito bem como é a Mônica do Mauricio de Souza. Mas se tivessem só Mônicas iguais às do Mauricio pintadas, não teria muita graça", diz Clara.