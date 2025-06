Como ficar sozinho pode nos deixar mais felizes

SHK/ Hamburger Kunsthalle/ bpk. Foto: Elke Walford Uma nova onda de livros defende que passar tempo sozinho e aproveitar ao máximo sua condição de solteiro pode ser realizador O personagem principal do recente filme Dias Perfeitos, do diretor Wim Wenders, é um limpador de banheiros de Tóquio, no Japão. Ele passa horas sozinho, regando plantas, pensando, ouvindo música e lendo. Outros personagens surgem com o desenrolar do filme, mas seus momentos iniciais, para muitos espectadores, são simplesmente perfeitos.

Descrito pelo crítico de cinema da BBC Nicholas Barber como uma "meditação em forma de documentário sobre a serenidade de uma existência restrita aos seus pontos essenciais", o filme realmente despertou interesse. Sem dúvida, visões positivas e ponderadas sobre a solidão vêm ocupando cada vez mais espaço nas nossas telas, prateleiras e smartphones. Elas estão presentes em toda parte, desde podcasts até vídeos virais no TikTok. Aparentemente, nunca houve uma época melhor para ficar sozinho. Nos últimos dois anos, foram lançados diversos livros sobre o assunto — e outros ainda estão em preparação.

Solitude: The Science and Power of Being Alone ("Solidão: a ciência e o poder de ficar sozinho", em tradução livre) e Solo: Building a Remarkable Life of Your Own ("Solo: construindo uma vida significativa sozinho"), por exemplo, chegaram às livrarias em 2024. O livro Single: Living a Complete Life on Your Own Terms ("Solteiro: vivendo uma vida completa à sua maneira"), da jornalista e escritora britânica Nicola Slawson, foi publicado em fevereiro. E o mês de maio presenciou o lançamento do esperado romance Table for One ("Mesa para um"), de outra escritora britânica, Emma Gannon. Gannon ganhou fama com seus livros de não ficção, que questionam noções tradicionais de sucesso e produtividade. Agora, ela reavalia os relacionamentos modernos, com a história de amor de uma jovem que conhece a alegria de ficar sozinha, sem ter um parceiro.

NEON O filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders, recebeu elogios pelo seu estudo meditativo da existência solitária, mas plena, do seu personagem principal Ainda este ano, serão publicadas mais duas obras de autoajuda: The Joy of Solitude: How to Reconnect with Yourself in an Overconnected World (A alegria da solidão: como se reconectar consigo mesmo em um mundo superconectado) e The Joy of Sleeping Alone (A alegria de dormir sozinho). Também está para sair uma tradução em inglês do livro Alone: Reflections on Solitary Living ("Sozinho: reflexões sobre a vida solitária"), de Daniel Schreiber, originalmente publicado na Alemanha em 2023. Mudança de atitude Repleta de dicas úteis e observações fascinantes, esta nova onda de livros em inglês pretende não apenas desestigmatizar a solidão, mas também defender seus benefícios e prazeres.

Este fluxo poderoso de publicações pode ser surpreendente à primeira vista, para qualquer pessoa que tenha atravessado a pandemia de covid-19 e, inevitavelmente, ouvido falar ou sofrido o amargo sabor da "epidemia de solidão". Esta expressão foi popularizada em 2023, pelo então cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy. "Depois da pandemia, houve um enorme interesse pela solidão, por excelentes motivos", afirma o professor de psicologia Robert Coplan, da Universidade Carleton de Ottawa, no Canadá. Ele é o autor do livro The Joy of Solitude: How to Reconnect with Yourself in an Overconnected World, mencionado acima.