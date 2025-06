Cadeia de lojas que vendem tudo por uma libra é vendida por uma libra

Cadeia criada em 1990 e símbolo do chamado "pound shop", com produtos voltados para o consumo acessível, vinha enfrentando dificuldades financeiras.

A cadeia, que foi criada em 1990 e se tornou símbolo do chamado "pound shop", com produtos voltados para o consumo acessível , vinha enfrentando dificuldades financeiras.

A mudança pode agora levar ao fechamento de até 100 lojas, segundo apurou a BBC.

A proprietária da Poundland, a empresa polonesa Pepco, confirmou que vendeu a marca por uma quantia "nominal" para a empresa de investimentos americana Gordon Brothers.

A rede tem 825 lojas no Reino Unido e cerca de 16.000 funcionários, e estava lutando para competir com outras lojas de descontos, com queda nas vendas em janeiro e fevereiro.

Após a venda, uma proposta de reestruturação será apresentada ao Tribunal Superior da Inglaterra, informou a Pepco.