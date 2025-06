Vida em 'prédio fantasma': as idosas que resistem a demolição de edifício

Arquivo pessoal Elisier vive há 30 anos no condomínio; Martha, há 15 Maria Elisier Balidas, de 84 anos, e Maria Martha dos Santos, de 79 anos, são as últimas moradoras do edifício Kátia, um prédio de três andares a duas quadras da praia em um bairro nobre de Fortaleza. Elas hoje vivem rodeadas por 10 apartamentos vazios. Alguns estão vedados com tapumes, outros, abertos — quem sobe pelas escadas, inclusive, consegue ver de fora que estão parcialmente destruídos, sem portas, sem janelas, sem cerca na varanda e com entulho pelo chão.

"Eu cheguei a ligar para minha filha, falei: 'Areti, tô com medo de ficar aqui nesse prédio assombrado", diz Elisier, que há 30 anos mora no apartamento 104. Os vizinhos começaram a ir embora em fevereiro, depois de fazerem um acordo com uma construtora que planeja construir um empreendimento de alto padrão no local. Eles assinaram um contrato de permuta que previa a troca de seus apartamentos por uma unidade no novo edifício. Mas Elisier e Martha não concordaram com a proposta, mergulhando em um embate que foi parar na Justiça. O advogado que as representa, Stênio Gonçalves Silva, alega que as idosas estão sendo intimidadas e coagidas pela construtora a deixar suas casas — apartamentos com 149 metros quadrados, três quartos e três banheiros —, o que a empresa nega.

BBC Condôminos falam que retirada de grades, portas e janelas foi movimento 'espontâneo' Apartamentos de R$ 1,9 milhão O projeto da empresa Reata Arquitetura e Engenharia prevê a demolição em duas etapas dos cinco prédios de três andares que hoje estão no terreno de cerca de 5 mil metros quadrados no bairro do Meireles, um dos mais valorizados da capital cearense. A ideia apresentada pela empresa, segundo Silva, foi a de construir duas torres no lugar, uma das quais destinada parcialmente aos atuais condôminos. Os apartamentos de Elisier e Martha estão em um dos dois blocos que seriam demolidos neste primeiro momento para dar lugar a esse prédio, o Kátia e o Ângela.

Os outros três blocos, Capricornius, Scorpio e Aquarius, têm 36 apartamentos e por ora seguem habitados. Eles seriam destruídos na segunda fase do projeto, para abrir espaço para uma segunda torre, que a Reata disse à reportagem "que poderá ser realizada ou não". A empresa descreveu o prédio que pretende erguer no terreno dos edifícios Kátia e Ângela como uma torre de 21 andares com apartamentos de alto padrão de 121 a 138 metros quadrados com preço estimado de R$ 1,9 milhão. Ainda segundo a companhia, o contrato de permuta assinado com os moradores prevê também uma ajuda de custo no valor de R$ 2,8 mil "paga até o ato de entrega da nova unidade".

As idosas não querem sair de casa para aguardar a construção de um novo edifício. As filhas das duas, que também conversaram com a BBC News Brasil quando a reportagem esteve no condomínio, levantaram ainda questões em torno das garantias previstas no contrato de permuta, que consideram frágeis. Assim, as famílias preferem vender o imóvel. Mas o valor oferecido pela empresa, de R$ 450 mil, segundo elas, não é compatível com os preços praticados na região.