Bolsonaro e Carlos definiam alvos e estratégias da 'Abin paralela', diz PF

Carolina Antunes/Presidência da República O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Carlos Bolsonaro (PL), vereador no Rio de Janeiro, seriam os responsáveis por definir as estratégias e alvos de ações clandestinas da chamada "Abin paralela", segundo relatório final de um inquérito da a Polícia Federal. A investigação apurou como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido usada de forma ilegal para espionar adversários da família Bolsonaro e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral durante o governo anterior.

As conclusões da apuração foram tornadas públicas nesta quarta-feira (18/6) por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o relatório, o núcleo o político da organização criminosa era "composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente o então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO e seu filho, Vereador CARLOS NANTES BOLSONARO". "Este núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da ORCRIM [organização criminosa], determinar os alvos das ações clandestinas (opositores, instituições, sistema eleitoral) e se beneficiar politicamente das operações. Era o centro decisório e o principal destinatário das 'vantagens' ilícitas (manutenção no poder, ataque a adversários)", diz ainda o documento. Com 1.125 páginas, o relatório detalha como a Abin teria sido usada em ações para descredibilizar o sistema eletrônico de votação, campanha que faria parte de uma tentativa de questionar eventual derrota de Bolsonaro na eleição de 2022, com objetivo de anular a eleição e mantê-lo no poder.

A PF também aborda no documento como a agência teria sido empregada na defesa de interesses da então família presidencial. Um desses episódios envolveria investidas contra a Receita Federal, na tentativa de provar que servidores do órgão teriam produzido de forma irregular relatórios fiscais sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Esses relatórios foram usados em uma investigação sobre suposto esquema de rachadinha [desvio de recurso público] no antigo gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro. O filho do presidente chegou a ser denunciado criminalmente, mas depois a tramitação do caso foi interrompida por decisões do STF e do Superior Tribunal de Justiça. Ao concluir a investigação, a PF pediu o indiciamento de mais de 30 pessoas, incluindo Carlos Bolsonaro e do ex-diretor da Abin e hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) se denúncia criminalmente os indiciados.

Na terça-feira (17/6), a BBC News Brasil publicou, com base em informações de outros veículos, que Jair Bolsonaro também estaria entre os indiciados pela PF nesse caso. No início da noite, no entanto, o portal Uol publicou que a informação não era verdadeira. Segundo relatório revelado nesta quinta-feira (18/6), a PF entendeu que Bolsonaro, ao supostamente comandar a Abin paralela, teria cometido os delitos de Organização Criminosa Armada e Tentativa de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. No entanto, como o ex-presidente já está sendo processado por esses dois crimes em uma ação penal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, a Polícia Federal optou por não o indiciar novamente.

"Considerando que já existe ação penal em curso, deixo de indiciar o investigado JAIR BOLSONARO, consignando a conduta caso haja outro entendimento", diz o relatório, deixando à PGR a decisão de denunciar ou não novamente Bolsonaro pelos dois crimes. O mesmo critério foi aplicado a outros investigados. No caso de Ramagem, a PF decidiu não indiciá-lo pelos delitos de Organização Criminosa Armada e Tentativa de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, porque ele também é réu por esses crimes no mesmo processo de Bolsonaro. Ramagem, porém, foi indiciado por outras supostas ilegalidades, como interceptações sem autorização judicial e peculato (desvio de bens ou recursos públicos), por ter supostamente usado a estrutura da Abin para fins particulares.