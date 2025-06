Ataques dos EUA não destruíram programa nuclear do Irã, diz relatório do Pentágono

Imagem de satélite (c) 2025 Maxar Technologies via Getty Images Imagens de satélite após o ataque dos EUA mostram grandes crateras visíveis na instalação nuclear de Fordo, no Irã Os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã não destruíram o programa nuclear do país e provavelmente apenas o atrasaram por alguns meses, segundo um relatório preliminr da inteligência do Pentágono. Fontes familiarizadas com a análise da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, na sigla em inglês) disseram à CBS, parceira da BBC nos EUA, que o estoque de urânio enriquecido da República Islâmica não foi eliminado nos bombardeios de sábado (21/6).

Os Estados Unidos atacaram três instalações nucleares no Irã — Fordo, Natanz e Isfahan — com bombas "bunker buster", capazes de penetrar 18 metros de concreto ou 61 metros de terra antes de explodir. A Casa Branca afirmou que a avaliação inicial dos danos está "totalmente errada" e representa "uma tentativa clara de menosprezar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imediatamente após o ataque, Trump declarou que os ataques aéreos "aniquilaram completa e totalmente" as instalações de enriquecimento nuclear do Irã e tem repetido a declaração. Mas fontes familiarizadas com a avaliação de inteligência do Pentágono afirmam que as centrífugas do Irã permanecem, em grande parte, "intactas" e que o impacto se limitou a estruturas em superfície.

As entradas de duas instalações nucleares ficaram bloqueadas, e parte da infraestrutura foi destruída ou danificada. Fontes disseram à imprensa dos EUA, em condição de anonimato, que a estimativa é de que o ataque atrasou o programa nuclear iraniano "por alguns meses, no máximo", e que uma eventual retomada pode depender do tempo que o país levará para escavar e fazer os reparos. Fontes também confirmaram à CBS que parte do estoque de urânio enriquecido do Irã foi transferido antes dos ataques, segundo a avaliação de inteligência.

A bomba norte-americana Massive Ordnance Penetrator (MOP), de 13,6 mil kg, era considerada a única arma capaz de destruir as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio do Irã. Anúncios de cessar-fogo EPA Israel afirma que o Irã continuou disparando mísseis na madrugada desta terça (24/6) Como retaliação aos ataques americanos, o Irã lançou mísseis contra bases dos EUA no Catar na segunda-feira (23/6), anunciando na mídia estatal ter iniciado uma resposta "poderosa e vitoriosa" aos ataques americanos às suas instalações nucleares no fim de semana. Não houve feridos, reportaram o governo catari e americano.