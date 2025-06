Onde estão as bases militares dos EUA no Oriente Médio que o Irã identificou como alvos potenciais?

Os Estados Unidos contam com considerável força militar no Oriente Médio . São tropas em mais de uma dezena de países e navios destacados para as águas da região.

Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images O USS Carl Vinson é um dos porta-aviões americanos em operação no Oriente Médio

A presença dos Estados Unidos na região chegou a somar mais de 160 mil soldados, durante as guerras do Iraque (2003-2011) e do Afeganistão (2001-2021). Ela foi reforçada no ano passado, devido às tensões entre Israel e o Irã e para responder aos contínuos ataques dos houthis do Iêmen aos navios comerciais e militares no mar Vermelho.

A agência estatal iraniana Tasnim afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, nas siglas em inglês) lançou mísseis contra bases americanas no Catar e no Iraque na segunda-feira (23/6).

Depois do ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares no Irã, as bases americanas no Oriente Médio passaram a ser alvos em potencial das represálias iranianas.

As bases dos Estados Unidos na região estão sob o Comando Central do Exército americano (Centcom, na sigla em inglês). E apresentamos abaixo as principais delas.

Segundo o Conselho de Relações Exteriores (um instituto independente de pesquisas), o exército americano também emprega grandes bases no Djibouti e na Turquia. Elas fazem parte de outros comandos regionais, mas prestam frequentemente contribuições significativas para as operações americanas no Oriente Médio.

Al Udeid foi fundamental para as operações levadas a cabo, no passado, pelo exército americano no Iraque, Síria e Afeganistão. E ali também está instalado o 379º Esquadrão Expedicionário Aéreo dos Estados Unidos.

A base de Al Udeid, no Catar, é a maior de toda a região. Ela abriga um quartel-general avançado do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) e das suas forças aéreas.

Das cerca de 40 aeronaves que podiam ser observadas em imagens publicadas pela empresa especializada Planet Labs no último dia 5 de junho (incluindo aviões de transporte Hércules C-130 e aeronaves de reconhecimento), havia apenas três aviões duas semanas depois, segundo a AFP, que analisou as imagens.

Reuters Trump visitou as tropas americanas na base de Al Udeid, no Catar, no último mês de maio

Iraque

Os Estados Unidos chegaram a manter até 160 mil soldados deslocados no Iraque em mais de 500 bases existentes no país, durante a ocupação que derrubou Saddam Hussein (1937-2006), entre 2003 e 2011.

Mas, hoje, existem no Iraque cerca de 2,5 mil militares americanos – e Washington negocia sua retirada progressiva com o governo local.

Estes militares fazem parte da coalizão internacional que combate o grupo jihadista Estado Islâmico. Eles partem principalmente de duas bases aéreas, em Al Asad e Erbil, no Curdistão iraquiano.

Estas e outras bases menores, que continuam abertas no país, foram alvo de ataques de grupos aliados ao Irã, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

Bahrein

Este pequeno reino abriga a sede da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos. Ela é responsável pelas forças navais americanas no Golfo Pérsico, no mar Vermelho, no mar Arábico e na costa da África oriental, em direção sul até o Quênia.

Estas instalações são conhecidas como Atividade de Apoio Naval de Bahrein. Elas também abrigam o quartel-general do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos.

Cerca de 9 mil militares americanos estão destacados neste país insular.

BBC

Diversos navios da marinha americana têm como sede o porto de Bahrein. O local conta com águas muito profundas, que permitem a entrada de navios de grande calado, como o porta-aviões USS Carl Vinson e outros.

Os Estados Unidos contam ainda com quatro navios antiminas e dois navios de apoio logístico no local. E a Guarda Costeira americana também mantêm navios no país, incluindo seis lanchas de resposta rápida, segundo a agência de notícias AFP.

Kuwait

O Kuwait é um dos países que contam com mais bases americanas na região. Uma delas é o Acampamento Arifjan, sede do quartel-general avançado do CENTCOM do exército dos Estados Unidos.

Esta instalação serve de núcleo operacional e logístico para as forças armadas americanas no Oriente Médio, com grandes reservas de material para abastecer as diversas operações.

Também fica no Kuwait a base aérea Ali al-Salem, que abriga a 386º Esquadrão Expedicionário Aéreo americano, "o principal centro de transporte aéreo e porta de ligação para o lançamento de potência de combate às forças conjuntas e de coalizão da região", segundo a AFP.

Além disso, os Estados Unidos também possuem drones no Kuwait, como os MQ-9 Reapers.

Somente no Acampamento Arifjan e na base aérea Ali al-Salem, os Estados Unidos possuem cerca de 13,5 mil militares deslocados, segundo o Departamento de Estado americano.

Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, o exército americano conta com a base aérea de Al Dhafra, um local estratégico dedicado ao reconhecimento, à coleta de inteligência e ao apoio às operações aéreas de combate.

A base abriga o 380º Esquadrão Expedicionário Aéreo dos Estados Unidos, composto por 10 conjuntos de aeronaves, incluindo também drones, como os MQ-9 Reapers.

United States Air Force via EPA Avião não tripulado de vigilância e reconhecimento RQ-4 Global Hawk na base de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos

Síria

Como ocorre no Iraque, a presença militar americana na Síria também está relacionada à luta contra o Estado Islâmico. Ela decorre da guerra civil do país, iniciada em 2011, que acabou ocupando grandes partes do território da Síria e do Iraque.

O exército dos Estados Unidos mantém cerca de 2 mil militares em várias bases no país. Eles trabalham com as forças de segurança locais para evitar o ressurgimento do grupo jihadista.

Em junho, Washington anunciou a redução, de oito para uma, do número de bases militares operadas no país e a alteração das suas políticas em relação à Síria, "já que nenhuma delas funcionou".

Trump decidiu inesperadamente levantar as sanções americanas contra a Síria, no último mês de maio. Seu governo se mostrou disposto a dialogar com o novo líder de facto do país, Ahmed al-Sharaa, cuja milícia derrubou o ex-presidente sírio Bashar al-Assad, no final do ano passado.