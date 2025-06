As imagens incríveis do Universo tiradas por novo telescópio revolucionário

NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory A primeira imagem revelada pelo telescópio Vera Rubin mostra as nebulosas de Trífida e da Lagoa em detalhes impressionantes Um poderoso novo telescópio no Chile divulgou suas primeiras imagens, mostrando sua capacidade sem precedentes de observar as profundezas escuras do Universo. Em uma imagem, vastas nuvens coloridas de gás e poeira rodopiam em uma região de formação de estrelas a 9.000 anos-luz da Terra.

O observatório Vera C. Rubin, que possui a câmera digital mais potente do mundo, promete transformar nossa compreensão do Universo. Se existir um nono planeta no nosso Sistema Solar, os cientistas dizem que este telescópio vai encontrá-lo em seu primeiro ano. RubinObs O observatório Vera C. Rubin em Cerro Pachón, no Chile Ele deve detectar asteroides assassinos a uma distância impressionante da Terra, e mapear a Via Láctea. Também vai responder a perguntas cruciais sobre a matéria escura, a substância misteriosa que compõe a maior parte do nosso Universo. Este momento único para a astronomia é o início de uma filmagem contínua de 10 anos do céu noturno do hemisfério sul.

"Eu, pessoalmente, venho trabalhando para chegar a esse momento há cerca de 25 anos. Há décadas, queríamos construir essa instalação fenomenal, e fazer esse tipo de pesquisa", diz Catherine Heymans, astrônoma real da Escócia (um título honorário). O Reino Unido é um parceiro importante nesta pesquisa, e vai abrigar data centers para processar as imagens extremamente detalhadas à medida que o telescópio vasculha os céus, capturando tudo em seu caminho. O Vera Rubin pode aumentar em dez vezes o número de objetos conhecidos em nosso Sistema Solar.

NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory Um enorme aglomerado de galáxias, incluindo galáxias espirais no vasto aglomerado de Virgem, que tem cerca de 100 bilhões de vezes o tamanho da Via Láctea A reportagem da BBC News visitou o observatório Vera Rubin antes da divulgação das imagens. Ele fica no Cerro Pachón, uma montanha nos Andes chilenos que abriga vários observatórios em terras privadas dedicadas à pesquisa espacial. É muito alto, muito seco e muito escuro. Um local perfeito para observar as estrelas.

Manter essa escuridão é algo sagrado. O trajeto de ônibus pela estrada sinuosa à noite deve ser feito com cautela, uma vez que não é permitido farol alto. No interior do observatório, não é diferente. Há uma unidade de engenharia inteira dedicada a garantir que a cúpula ao redor do telescópio, que se abre para o céu noturno, esteja escura — desligando LEDs indesejados ou outras luzes difusas que possam interferir na luz astronômica que estão capturando do céu noturno.