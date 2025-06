'Paralisados e pegos de surpresa': a reação de iranianos após ataques dos EUA

EPA Iranians attended a protest against the Israeli and US strikes in Tehran on Sunday "Meus dias e noites são iguais. Me sinto paralisada. Fico encarando o teto o dia e a noite inteiros." Shahla é uma das iranianas que entraram em contato com a BBC Persian, o serviço em persa da BBC, para expressar medo e revolta após os Estados Unidos bombardearem três dos principais complexos nucleares do país durante a madrugada. Seu nome foi alterado para proteger sua identidade.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as instalações de Isfahan, Natanz e Fordo foram "aniquiladas" e disse aos líderes iranianos que agora têm uma escolha: "paz ou tragédia". Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os EUA cruzaram "uma linha vermelha importante" e alertou que haverá "consequências duradouras". Os ataques ocorreram pouco mais de uma semana depois de Israel lançar uma ampla campanha aérea contra o Irã, alegando que o objetivo era eliminar o que considera ameaças existenciais representadas pelos programas nucleares e de mísseis balísticos do país.

Ainda assim, Mehri — outro nome fictício — conseguiu enviar uma mensagem de áudio à BBC Persian relatando como os ataques dos EUA a deixaram abalada e indignada. "Acho que nunca senti tanta tristeza e raiva por algo na minha vida", disse. "Mas, de certa forma, isso também me dá uma estranha sensação de clareza — me lembra que estou conectada a algo maior do que eu." "Essa guerra é, essencialmente, um conflito entre três indivíduos. Três líderes, de três países, movidos por suas próprias ideologias", acrescentou, referindo-se a Trump, ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

"Fico furiosa quando os ouço mencionar nomes como Isfahan ou declararem de repente: 'Tomamos o controle dos céus do Irã'. Para mim, essas não são apenas palavras — são sagradas." Homayoun, um homem da região de Maku, no noroeste do país, mostrou-se desafiador diante do alerta de Trump de que o Irã enfrentaria novos ataques caso não aceitasse a paz. "Sim, estamos passando por tempos difíceis — mas estaremos com nosso país até o fim. E, se necessário, daremos nossas vidas pela pátria, pela honra", disse. "Não vamos deixar que os EUA e seus capangas cometam qualquer erro no nosso território."