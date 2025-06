Os casais que queriam ter mais filhos e desistiram: 'Uma crise real'

Getty Images Agência pesquisou 14 mil pessoas em 14 países, sobre suas intenções em relação à quantidade de filhos Namrata Nangia e seu marido vêm discutindo a ideia de ter outro filho desde o nascimento de sua filha, de cinco anos de idade. Mas eles sempre chegam à mesma questão: "Temos dinheiro para isso?"

O casal mora em Mumbai, na Índia. Ela trabalha na indústria farmacêutica e o marido, em uma fábrica de pneus. Mas o custo de ter apenas um filho já é muito alto. As mensalidades e o transporte escolar, além das consultas médicas, estão aumentando as pressões financeiras sobre a família. Quando Nangia era criança, a situação era outra. "Nós costumávamos ir apenas para a escola, sem nada extracurricular", relembra ela. "Mas, agora, você precisa levar seu filho para a natação, você precisa levar para o desenho, você precisa ver o que mais eles podem fazer."

Um novo relatório do UNFPA – a agência das Nações Unidas para a saúde sexual e reprodutiva – indica que a situação enfrentada por Namrata é comum em outras partes do mundo. O UNFPA pesquisou 14 mil pessoas em 14 países, sobre suas intenções em relação à quantidade de filhos. E uma a cada cinco delas respondeu que não tem, nem espera ter o número de filhos que gostaria. Os países pesquisados foram o Brasil, México, Estados Unidos, Itália, Hungria, Alemanha, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia, Índia, Indonésia, Marrocos, África do Sul e Nigéria. Eles representam um terço da população global e formam um misto de países de baixa, média e alta renda, com altas e baixas taxas de fertilidade.

O UNFPA pesquisou jovens adultos e pessoas que já ultrapassaram sua idade reprodutiva. Namrata Nangia Para Namrata Nangia, existem atualmente pressões financeiras mais fortes para a criação de filhos "O mundo iniciou um declínio sem precedentes das taxas de fertilidade", afirma a chefe do UNFPA, Natalia Kanem. "A maior parte das pessoas pesquisadas quer ter dois ou mais filhos. As taxas de fertilidade estão caindo, em grande parte, porque muitas pessoas se sentem incapazes de criar as famílias que desejam. E esta é a crise real."