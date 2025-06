A busca pelas impressões digitais radioativas de Marie Curie em Paris

Marie Curie manipulava material radioativo com as próprias mãos. Mais de 100 anos depois de seu trabalho revolucionário, a repórter Sophie Hardach viajou até Paris para rastrear os vestígios deixados para trás

Edouard Taufenbach e Bastien Pourtout O fato de Marie Curie manusear o rádio com as próprias mãos, sem proteção, acabou deixando vários rastros do elemento em objetos que ela tocava

O contador Geiger começa a piscar e a apitar quando o encosto na maçaneta de uma porta parisiense de mais de 100 anos. Estou parada na entrada entre o antigo laboratório e o escritório de Marie Curie, cientista nascida na Polônia e radicada em Paris que inventou o termo radioatividade.

O museu que abriga o laboratório me convidou para rastrear as impressões digitais radioativas deixadas por ela quando trabalhava no local no início do século 20. Muitas dessas marcas invisíveis estão espalhadas por suas anotações, livros e móveis pessoais, algumas descobertas apenas recentemente. Na maçaneta está um dos vestígios. Há outro na parte de trás da cadeira dela.