Israel x Irã: dois hospitais foram bombardeados, mas por que só um ganhou as manchetes

Reuters Fumaça sobe após ataques israelenses em Kermanshah, no Irã Nos últimos dias, muitos iranianos manifestaram frustração com o forte contraste na cobertura da imprensa global de duas tragédias semelhantes que aconteceram durante o conflito em andamento entre Israel e Irã. O bombardeio em um hospital na cidade de Bersheba, em Israel, na quinta-feira (19/6) recebeu rapidamente ampla atenção internacional; enquanto o ataque a um hospital em Kermanshah, no Irã, atingido três dias antes, passou praticamente despercebido.

Entre as razões para isso, está o fato de Israel conceder acesso à imprensa: os jornalistas estrangeiros são rapidamente levados aos locais, informados pelas autoridades, e permitidos a noticiar livremente. Em contrapartida, o Irã bloqueia os jornalistas, censura a imprensa local e restringe o acesso à internet — restando apenas vídeos desfocados e não oficiais de civis. Em Israel, as autoridades divulgaram rapidamente os números de vítimas e atualizações regulares. No Irã, dois dias após os primeiros ataques israelenses, as autoridades divulgaram um número de 224 mortos em todo o país, sem discriminação por local. O hospital de Kermanshah foi atingido no dia seguinte, mas não houve nenhuma atualização detalhada. EPA-EFE/Shutterstock Netanyahu fala à imprensa durante visita ao complexo hospitalar Soroka, em Bersheba Sem acesso à imprensa ou transparência, a narrativa do Irã foi perdida. As famílias em luto tentaram preencher o vazio online, mas as postagens pessoais não podem substituir uma cobertura coordenada. Em uma guerra em que a percepção molda a resposta, o silêncio em torno de Kermanshah mostra como a censura e o isolamento podem apagar até mesmo as tragédias mais devastadoras da visão global.

Israel diz que líder supremo do Irã 'não pode seguir existindo' Na manhã de quinta-feira (19/6), o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, "não pode mais existir" após o ataque ao hospital israelense, em Bersheba, com mísseis iranianos. Em declarações a jornalistas em Holon, perto de Tel Aviv, Katz disse, segundo a imprensa local e a agência de notícias AFP: "Khamenei declara abertamente que quer a destruição de Israel, e que ele pessoalmente dá a ordem de atirar nos hospitais." "Ele considera a destruição do Estado de Israel um objetivo... Esse homem não pode mais existir."

Já Ali Khamenei disse ao povo iraniano que "se o inimigo perceber que você tem medo dele, ele não vai te deixar em paz." Em uma publicação na rede social X, ele afirmou: "Continuem firmes com o mesmo comportamento que vocês têm demonstrado até hoje." Reuters Hospital Soroka, em Israel, foi parcialmente destruído em ataque do Irã O Hospital Soroka, em Bersheba, no sul de Israel, foi atingido após o Irã lançar uma onda de mísseis na noite de quarta-feira (18/6) e manhã de quinta-feira.