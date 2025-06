Domo de Ferro e Estilingue de David: o sofisticado esquema de defesa israelense que o Irã conseguiu driblar

Israel e Irã vêm se envolvendo em uma intensa troca de ataques com drones e mísseis há uma semana, com consequências imprevisíveis.

Os vários elementos do sistema antiaéreo são usados ​​para lidar com diferentes ameaças.

Embora o país tenha conseguido repelir a maioria deles, alguns conseguiram superar suas defesas, como o projétil que atingiu o Hospital Soroka, na cidade de Bersheba, no sul do país, na quinta-feira (19/06), causando danos materiais e ferindo dezenas.

Ele também foi implantado nos últimos meses para defender os ataques do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e dos rebeldes houthis no Iêmen.

Quais são os diferentes níveis do sistema de defesa antimísseis de Israel?

Israel tem vários sistemas de defesa aérea, cada um projetado para interceptar mísseis em diferentes altitudes e distâncias.