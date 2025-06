Mounjaro e Wegovy podem afetar o funcionamento dos seus anticoncepcionais — eis o porquê

Getty Images O órgão regulador médico do Reino Unido emitiu um alerta para as mulheres que tomam anticoncepcionais por via oral e fazem uso de medicamentos para perda de peso As medicações para perda de peso, como o Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida), são cada vez mais populares entre as pessoas que tentam emagrecer. Mas o aumento dos chamados "bebês do Ozempic" (medicamento para diabetes com o mesmo princípio ativo do Wegovy) levou o órgão regulador dos medicamentos do Reino Unido a emitir orientações sobre o uso dessas medicações por mulheres em idade reprodutiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As orientações foram publicadas depois que a agência recebeu 40 relatos de gravidez inesperada de mulheres que haviam tomado um dos medicamentos para perda de peso. E é particularmente importante o efeito que estas drogas podem oferecer sobre a eficácia dos anticoncepcionais administrados por via oral. As injeções para perda de peso (incluindo tanto de semaglutida quanto de tirzepatida) agem imitando o hormônio de ocorrência natural GLP-1, liberado pelo intestino após a alimentação. Uma das funções deste hormônio é ajudar a suprimir o apetite. A tirzepatida age ainda sobre outro sistema hormonal de ocorrência natural chamado GIP, também conhecido como supressor do apetite. O mecanismo que faz com que estas medicações influenciem o apetite tem múltiplas faces.

Primeiramente, elas inibem as regiões do cérebro associadas à fome. Este processo suprime o aumento do apetite que ocorre quando as pessoas perdem peso. As drogas de GLP-1 também reduzem a velocidade de saída dos alimentos do estômago. Atualmente, existe muito pouca literatura publicada investigando as interações entre as drogas de GLP-1 e os anticoncepcionais administrados por via oral.

Mas o efeito dessas drogas sobre o esvaziamento do estômago parece explicar, ao menos em parte, por que as pílulas anticoncepcionais orais podem não funcionar tão bem quanto o esperado. Getty Images A tirzepatida pode reduzir a quantidade de estrogênio absorvida pela corrente sanguínea Um estudo de 2024 demonstrou que a tirzepatida reduziu em 20% a quantidade de etinilestradiol — uma forma sintética de estrogênio, que é um componente da pílula anticoncepcional oral combinada — presente na corrente sanguínea. A droga também aumentou, em duas a quatro horas, o período de tempo necessário para absorção completa de etinilestradiol na corrente sanguínea.