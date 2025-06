Como as megaenchentes da Califórnia começam no Japão

Getty Images No oeste dos Estados Unidos, as enchentes levadas pelos rios atmosféricos causam prejuízos de mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) por ano No início de uma manhã de fevereiro, o capitão Nate Wordal, piloto da Força Aérea Americana e caçador de tempestades, decolou da Base Aérea de Yokota, a oeste da capital japonesa, Tóquio. Depois de enfrentar alguma turbulência vindo do monte Fuji, ele se dirigiu à vasta extensão azul do Oceano Pacífico. Seu destino: um tipo de tempestade conhecido como rio atmosférico, que se desenvolvia no litoral do Japão.

Os rios atmosféricos são fitas invisíveis de vapor d'água no céu. O capitão Wordal procurava tempestades que se formam no Oceano Pacífico e se movem para leste, até alcançarem a Costa Oeste dos Estados Unidos. Quando eles atingem a costa e sobem pelas montanhas, o vapor se resfria e se transforma em chuva ou neve, que se acumula no solo e pode causar enchentes e avalanches devastadoras. Mas os "rios do céu" também trazem benefícios – e são fundamentais para evitar as secas. No Estado americano da Califórnia, eles fornecem até 50% da chuva e neve anuais, em apenas alguns dias. O fenômeno ocorre no inverno do hemisfério norte, o que traz mais trabalho para pilotos caçadores de tempestades como o capitão Wordal, após o término da estação dos furacões, no verão.

"Nossa principal missão ao longo do ano é a caça aos furacões", explica Wordal. O capitão é caçador de furacões do 53° Esquadrão de Reconhecimento Climático da Força Aérea Americana. Ele normalmente passa os meses de maio a novembro voando através de furacões e depositando instrumentos meteorológicos que capturam dados em tempo real para o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

"A nossa segunda estação, que iniciamos nos últimos anos, é esta missão dos rios atmosféricos", destaca ele. Nesta nova temporada, os voos coletam dados sobre estas tempestades, tipicamente entre os meses de novembro e março. Força Aérea Americana O comandante do 53° Esquadrão de Reconhecimento Climático, coronel Stephen Pituch, e o capitão Nate Wordal aterrissam no atol de Kwajalein, nas ilhas Marshall, a caminho do Japão Em 2025, pela primeira vez, alguns dos voos começaram no Japão, além dos aviões que saem do Havaí e da Costa Oeste americana. O objetivo é avaliar as tempestades no início da viagem e criar previsões do tempo mais precisas.

De forma geral, "o nosso clima se move de oeste para leste pelo Hemisfério Norte", explica Anna Wilson, especialista em condições climáticas extremas. "Por isso, quanto mais precisas forem as informações sobre uma tempestade mais [a oeste], mais você poderá entender sobre a sua evolução", incluindo a quantidade de chuva ou neve que ela irá trazer quando atingir terra firme. Wilson é gerente de pesquisas de campo do Centro de Extremos de Água e do Clima do Oeste do Instituto de Oceanografia Scripps, da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos.