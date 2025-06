O que naufrágio de navio de guerra da Coreia do Norte revela sobre regime de Kim Jong-un

KCNA via Reuters Especialistas afirmam que Kim Jong-un usou o atabalhoado lançamento do seu navio de guerra para fortalecer a lealdade do povo do país ao regime e à ideologia A Coreia do Norte chegou às manchetes internacionais quando, no mês passado, um novo navio de guerra virou no mar durante seu lançamento. A imprensa acompanhou os desdobramentos, desde sua retirada bem sucedida das águas até seu relançamento, na última sexta-feira (13/6).

Mas por que tanto interesse, já que não houve mortes e os danos ao casco, aparentemente, foram pequenos? O interesse pelo caso não tem tanto a ver com o fracasso em si, mas com a reação do líder norte-coreano Kim Jong-un ao incidente. Kim denunciou imediatamente o fracasso como um "ato criminoso" que "não poderá ser tolerado". Para ele, o caso prejudicou a "dignidade" do país. Ele ordenou a restauração imediata do navio e a punição dos responsáveis. E quatro autoridades do partido foram presas em seguida.

A explosão de fúria de Kim, seguida pelos rápidos reparos do navio, nos ensina muito sobre o regime da Coreia do Norte, cujos desenvolvimentos, muitas vezes, são difíceis de se decifrar. Primeiramente, ele revela que o país leva a sério sua intenção de construir uma marinha que disponha de armas nucleares. Apesar de ter um arsenal nuclear com tamanho e sofisticação cada vez maiores e um enorme exército à disposição, a marinha norte-coreana é considerada muito inferior à dos seus inimigos. A Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos estão entre as mais poderosas frotas marítimas do mundo.

"Kim Jong-un acredita que as armas nucleares são a única forma de proteger seu país", afirma o capitão aposentado da marinha sul-coreana Choi Il. "Ainda assim, ele tem no mar um velho submarino e alguns pequenos navios de apoio." Por isso, praticamente desde sua posse, Kim priorizou a construção de uma marinha moderna e poderosa, equipada com armas nucleares. E o navio de guerra recém-inaugurado é uma primeira etapa fundamental rumo a este objetivo. Trata-se de um dos dois destroieres construídos pela Coreia do Norte no ano passado. O primeiro deles foi lançado com sucesso em abril deste ano.

Pesando 5 mil toneladas cada um, eles são, de longe, os maiores navios de guerra do país. Teoricamente, eles são capazes de disparar mísseis nucleares de curto alcance. Maxar Technologies via Getty Images Imagens de satélite mostram uma aparente tentativa de ocultar o navio de guerra norte-coreano, que virou ao ser lançado ao mar de lado a partir do cais Choi, que é o chefe do Instituto de Pesquisa de Submarinos da Coreia do Sul, afirma que é extremamente raro que um destroier desta classe vire durante sua construção e lançamento, considerando a tecnologia avançada que é necessária para sua construção. Este, portanto, teria sido um "incidente muito embaraçoso" para Kim Jong-un, segundo ele, pois "coloca em evidência as limitações da indústria de construção naval da Coreia do Norte".