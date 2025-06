'Meu namorado tem 1,67m, mas isso não importa': filtro de altura do Tinder divide usuários

BBC Ashley tem 1,50m e diz que a altura de seu parceiro, Joe, nunca foi levada em consideração Joe é um pouco mais baixo do que a média dos homens americanos — ele tem 1,67 metro. Mas quando Ashley viu o perfil dele no Tinder, no ano passado, a última coisa que ela levou em conta foi a altura. "Nós conversávamos sobre os nossos hobbies e paixões. Não sobre coisas superficiais", afirmou Ashley.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A notícia de que o aplicativo de namoro pelo qual Ashley e Joe se conheceram está testando uma nova ferramenta, permitindo que assinantes filtrem possíveis matches de acordo com a altura, gerou reações diversas na internet. Enquanto pessoas como Ashley temem que isso possa ser uma barreira para algumas conexões, outros dizem que essa característica pode, na verdade, ajudar homens mais baixos a encontrar um match. Getty Images Uso de filtros como o de altura podem impedir que usuários encontrem potenciais matches O teste desse novo recurso do Tinder está sendo realizado em "algumas partes" do mundo e está disponível apenas para quem paga pelos dois planos de assinatura mais caros da plataforma. O Tinder não informou à BBC em quais países a ferramenta já está ativa. Em teste feito pela reportagem em um celular no Brasil nesta quarta (11/6) às 17h, o recurso não estava disponível. O recurso funciona ajustando o algoritmo de match do aplicativo com base na preferência informada pelo usuário, em vez de excluir completamente certos perfis. As reações ao lançamento variaram entre diversão e indignação.

"Tinder acabou de declarar guerra aos baixinhos", escreveu um usuário nas redes sociais, enquanto o outro disse que "usaria o filtro de altura do Tinder para excluir homens mais altos do que 1,75m". Outro comentou: "Não me importa o que o Tinder diga. Os baixinhos são elite". Ashley, que mora em Wisconsin, nos Estados Unidos, afirma entender por que a altura pode ser um fator importante para algumas pessoas que buscam um parceiro, mas não é o caso dela.

"Já ouvi mulheres dizendo: 'Eu não posso usar salto alto porque meu parceiro vai parecer mais baixo'", disse a jovem de 24 anos. "Mas isso nunca importou para mim." "Joe é uma pessoa maravilhosa. Não faria diferença se ele fosse alguns centímetros mais alto ou mais baixo", acrescentou. Segundo Ashley, o uso de um filtro de altura poderia ter impedido que ela e Joe se conhecessem via aplicativo. E ela acredita que outras pessoas também possam perder oportunidades por causa disso.

BBC Ashley e Joe se conheceram pelo aplicativo de relacionamento e estão juntos há um ano Para Joe, o novo filtro de altura do Tinder pode tornar os encontros mais difíceis para homens baixos. "Quando você se limita a características físicas de uma pessoa, você perde oportunidades e chances de encontrar um parceiro. Altura não deveria importar quando você está procurando algo para o resto da vida." Aos 27 anos, Joe diz que sua experiência em aplicativos de namoro "não foi tão ruim assim" e que os matches foram feitos com base na sua personalidade e não na sua altura.