Como prisão de brasileira nos EUA revelou que ICE monitora secretamente mensagens da polícia

Uma investigação interna da polícia do Colorado revelou que a brasileira Caroline Dias Gonçalves , de 19 anos, foi presa em 5 de junho nos Estados Unidos após detalhes sobre ela serem compartilhados por um policial em um grupo no aplicativo de trocas de mensagem Signal , que era secretamente monitorado pelos Serviço de Imigração e Alfândega americano (ICE, na sigla em inglês).

Gabinete do Xerife do Condado de Mesa Imagem produzida por câmera corporal de policial mostra o momento da abordagem à estudante Caroline Dias Gonçalves em uma estrada no Colorado

O monitoramento secreto do ICE ao canal de comunicação da polícia no Signal foi revelado em um comunicado oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Mesa, no Colorado, divulgado no fim da tarde de segunda-feira (16/8).

Segundo o comunicado, o investigador Alexander Zwinck compartilhou informações sobre Caroline em um grupo de comunicação compartilhado entre diferentes forças policiais, voltado ao combate ao tráfico de drogas.

"Nosso agente fazia parte de um grupo de comunicação que incluía parceiros locais, estaduais e federais de segurança pública, que participavam de um esforço conjunto de combate ao tráfico de drogas nas rodovias do oeste do Colorado", diz o Gabinete do Xerife, no comunicado.

"Não tínhamos conhecimento de que o grupo de comunicação estava sendo utilizado para qualquer finalidade além do combate ao tráfico de drogas, incluindo questões imigratórias. Desde então, removemos todos os membros do Gabinete do Xerife do Condado de Mesa desse grupo de comunicação", completou a autoridade policial.