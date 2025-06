Como guerra entre Israel e Irã afeta poder e planos da Rússia

Quando Israel lançou a Operação Leão Crescente , autoridades russas descreveram a atual escalada no Oriente Médio como "alarmante" e "perigosa".

AFP via Getty Images Embora Moscou tenha enaltecido sua parceria com o Irã, o acordo não exige que a Rússia ajude militarmente Teerã

"O fato é que a Rússia não conseguiu impedir um ataque em massa de Israel contra um país com o qual [a Rússia] assinou uma parceria estratégica abrangente há cinco meses."

"A escalada do conflito traz sérios riscos e custos potenciais para Moscou", escreveu o cientista político russo Andrei Kortunov no jornal Kommersant na segunda-feira (16/6).

No entanto, quanto mais tempo durar a operação militar de Israel, maior será a percepção de que a Rússia tem muito a perder com os atuais acontecimentos.

O acordo de parceria estratégica assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin , e pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian , no início deste ano, não é uma aliança militar.

Nos últimos seis meses, Moscou já perdeu um importante aliado no Oriente Médio, Bashar al-Assad .

Na época, no entanto, Moscou enalteceu o acordo.

Após a deposição do líder sírio em dezembro do ano passado, ele recebeu asilo na Rússia. A perspectiva de mudança de regime no Irã e a simples ideia de perder outro parceiro estratégico na região vão ser motivo de grande preocupação para Moscou.

Ao comentar sobre os acontecimentos no Oriente Médio na terça-feira (17/6), o jornal Moskovsky Komsomolets concluiu: "Na política global, neste momento, estão ocorrendo grandes mudanças em tempo real, que vão afetar a vida em nosso país, direta ou indiretamente."

Vladimir Putin vai passar grande parte desta semana em São Petersburgo, onde acontece o Fórum Econômico Internacional da cidade, realizado anualmente.