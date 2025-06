Como funciona a poderosa bomba dos EUA que pode destruir instalações nucleares do Irã

US Air Force Apenas o B-2 Spirit dos EUA está configurado e programado para lançar a bomba Entre as armas capazes de atingir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, uma permanece sem uso — e fora do alcance de Israel por enquanto: a GBU-57A/B, ou Massive Ordnance Penetrator (MOP, na sigla em inglês), a maior bomba "antibunker" não nuclear do mundo, de propriedade exclusiva dos Estados Unidos. Essa arma de 13.600 kg, guiada com precisão, poderia penetrar no complexo subterrâneo de enriquecimento de combustível nuclear de Fordo, no Irã, abrigado no interior de uma montanha.

Até o momento, os EUA não deram acesso a Israel à MOP. Mas, afinal, o que é esta arma, quais são os desafios — e será que ela poderia ser usada? De acordo com o governo dos EUA, a GBU-57A/B é uma "arma de grande penetração com capacidade de atacar bunkers e túneis localizados bem abaixo do solo e reforçados". Com seis metros de comprimento, acredita-se que ela seja capaz de penetrar aproximadamente 61 metros abaixo da superfície antes de explodir. Várias bombas podem ser lançadas em sequência, perfurando efetivamente mais fundo a cada explosão.

Fabricada pela Boeing, a MOP nunca foi usada em combate, mas foi testada no campo de testes de mísseis de White Sands, uma área de testes militares dos EUA no Estado do Novo México. Ela é mais potente do que a Massive Ordnance Air Blast (MOAB), uma arma de 9.800 kg conhecida como a "mãe de todas as bombas", que foi usada em combate no Afeganistão em 2017. "A Força Aérea dos EUA se esforçou significativamente para criar armas de tamanho semelhante ao da MOAB, mas com a carga explosiva contida em uma cápsula de metal extremamente rígida. O resultado foi a GBU-57A/B, a MOP", diz Paul Rogers, professor de estudos da paz na Universidade de Bradford, no Reino Unido.

Atualmente, somente o B-2 Spirit dos EUA — também conhecido como bombardeiro furtivo — está configurado e programado para lançar a MOP. Este avião, geralmente chamado de B-2, é produzido pela Northrop Grumman, e é uma das aeronaves de guerra mais avançadas do arsenal da Força Aérea americana. De acordo com o fabricante, o B-2 pode transportar uma carga útil de 18.000 kg. No entanto, a Força Aérea dos EUA afirmou que testou com sucesso o B-2 transportando duas bombas GBU-57A/B — um peso total de cerca de 27.200 kg. Esse avião bombardeiro pesado de longo alcance tem um alcance de cerca de 11.000 quilômetros sem reabastecimento, e de até 18.500 quilômetros com um reabastecimento em voo, o que permite a ele chegar a praticamente qualquer ponto do planeta em poucas horas, de acordo com a Northrop Grumman.

Rogers diz que se a MOP fosse usada contra um inimigo com defesas aéreas modernas, como o Irã, os bombardeiros B-2 provavelmente seriam acompanhados por outras aeronaves. Por exemplo, aeronaves furtivas de ataque F-22 poderiam ser usadas para suprimir as defesas do inimigo, seguidas por drones para avaliar os danos e determinar se novos ataques seriam necessários. Ele estima que os EUA tenham um estoque limitado de bombas do tipo MOP. "Eles provavelmente têm um estoque operacional de talvez 10, talvez 20 bombas no total", diz ele.