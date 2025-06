O bilhete que revela temor de Churchill por falta de penicilina antes do Dia D

Getty Images Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, expressou frustração com o lento progresso na obtenção de penicilina O esforço de Winston Churchill para obter penicilina a tempo de tratar as esperadas vítimas do chamado Dia D — considerado decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial — veio à tona em documentos aos quais a BBC News teve acesso. Documentos oficiais descobertos pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido revelam a frustração e a preocupação do então primeiro-ministro britânico com o lento progresso na obtenção de suprimentos do que, na época, era visto como uma nova "droga milagrosa".

Os documentos foram apresentados à BBC antes do aniversário do Dia D — o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, no norte da França, então ocupada pelos nazistas, em 6 de junho de 1944. Mesmo meses após o Dia D, o primeiro-ministro em tempos de guerra considerou os esforços "muito decepcionantes", e lamentou o fato de os EUA estarem "tão à frente", apesar de a droga ser uma "descoberta britânica". BBC O primeiro-ministro manifestou decepção por o Reino Unido estar atrás dos EUA no que diz respeito à penicilina A penicilina foi descoberta em Londres pelo professor Alexander Fleming em 1928. Apesar das tentativas de produzir um medicamento utilizável a partir do mofo que mata bactérias, isso não havia sido alcançado até o início da Segunda Guerra Mundial. Mas uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford, liderada por Howard Florey, realizou os primeiros testes bem-sucedidos.

Como a produção em larga escala era difícil no Reino Unido, eles levaram sua pesquisa para os EUA, onde as empresas farmacêuticas expandiram a produção. Antes do desenvolvimento da penicilina, a septicemia podia ocorrer mesmo após ferimentos leves, sem que houvesse cura disponível. Assim, diante da expectativa do grande esforço militar que estava por vir, os suprimentos do medicamento eram considerados essenciais.

BBC A resposta de Churchill a um representante do Ministério do Abastecimento que havia escrito para dizer a ele que o departamento estava tentando encontrar urgentemente uma forma de obter mais penicilina No início de 1944, o primeiro-ministro estava reclamando com seus ministros sobre a incapacidade da Grã-Bretanha de produzir penicilina em escala. Ele rabiscou em caneta vermelha o relatório do Ministério do Abastecimento que dizia que os americanos estavam produzindo maiores quantidades: "Sinto muito por não podermos produzir mais". No fim do ano, em resposta às explicações oficiais, ele disse: "Seu relatório sobre a penicilina, que mostra que só teremos cerca de um décimo da produção esperada para este ano, é muito decepcionante".