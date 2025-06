O adolescente que filmou a queda do avião da Air India que o mundo todo assistiu

BBC Aryan Asari gravou em vídeo a queda do avião, segundos depois da decolagem Sempre que Aryan Asari ouvia o som de uma aeronave, ele saía de casa em disparada para olhar. Observar aviões era uma espécie de hobby para ele, segundo seu pai, Maganbhai Asari.

O adolescente adora ouvir o som estrondoso do motor encher os ares e ficar cada vez mais alto, enquanto o avião voa sobre ele, deixando para trás as trilhas brancas de condensação no céu. Mas, agora, só de pensar nisso, ele já se sente mal. Na quinta-feira da semana passada (12/6), o jovem de 17 anos estava no terraço de casa na cidade de Ahmedabad, na Índia, filmando aeronaves. Foi quando um Dreamliner 787-8 da Air India caiu em frente aos seus olhos e se desfez em chamas, matando 241 pessoas a bordo e quase 30 pessoas no solo.

Aryan Asari capturou o momento no seu telefone celular. "Eu vi o avião", contou ele à BBC News Gujarati, em entrevista no início da semana. "Ele estava caindo cada vez mais. Então, ele se agitou e caiu no chão bem em frente aos meus olhos."

Seu vídeo, agora, é fundamental para os investigadores que tentam descobrir as causas do acidente. A filmagem foi reproduzida pela imprensa em todo o mundo — colocando Asari, um estudante do ensino médio, no centro de um dos piores desastres de avião da história do país. "Fomos inundados por pedidos de entrevistas", contou seu pai à BBC. "Os repórteres cercaram minha casa dia e noite, pedindo para falar com ele."