'Não quero que Teerã vire Gaza': a reação dos iranianos aos ataques de Israel

As autoridades israelenses dizem que os mísseis iranianos mataram pelo menos 24 pessoas em Israel no mesmo período.

Mais de 220 pessoas — muitas delas mulheres e crianças — foram mortas desde sexta-feira, de acordo com as autoridades iranianas.

Getty Images Longas filas de tráfego se estenderam ao longo das estradas de Teerã enquanto as pessoas tentavam deixar a cidade

Ao contrário de Israel, não há avisos de ataques iminentes no Irã e não há abrigos para onde correr.

Os mísseis caem do céu, mas uma campanha de carros-bomba em Teerã — conforme relatado pela mídia israelense e iraniana — gerou mais pânico e confusão.

Até mesmo alguns partidários do regime estão incomodados com o fato de que suas defesas, tão alardeadas, tenham sido tão completamente expostas.

E, entre muitos iranianos, a desconfiança nas autoridades é profunda.

Donya costumava desafiar o regime e seu rígido código de vestimenta, saindo com o cabelo descoberto.

Agora, com seus exames universitários adiados para a próxima semana, ela está ficando em casa.

"Fico muito apavorada à noite", disse ela. "Tomo alguns comprimidos para me ajudar a relaxar e tentar dormir."

O governo iraniano sugeriu que as pessoas se abrigassem em mesquitas e estações de metrô.

Mas isso é difícil, quando as explosões parecem surgir do nada.

"Teerã é uma cidade grande, mas todos os bairros foram afetados de alguma forma pelos danos", disse outra jovem à BBC.

"Por enquanto, tudo o que fazemos é checar as notícias a cada hora e ligar para os amigos e parentes cuja vizinhança foi atingida para ter certeza de que ainda estão vivos."

Ela e sua família agora deixaram sua casa para ficar em uma área onde não há prédios governamentais conhecidos.

Mas nunca se sabe, em um país como o Irã, quem pode estar morando ao seu lado.

O ataque israelense dividiu os iranianos, disse ela, com alguns comemorando as perdas do regime, enquanto outros estão irritados com aqueles que torcem por Israel.

Muitos iranianos continuam mudando de opinião sobre o que pensam. As divisões são amargas, mesmo entre algumas famílias.

"A situação se parece com as primeiras horas depois que o Titanic atingiu o iceberg", disse a mulher.

"Algumas pessoas estavam tentando fugir, outras diziam que não era nada demais, e outras continuavam dançando."

Ela sempre protestou contra os governantes clericais do Irã, disse à BBC, mas considera "indesculpável" o que Netanyahu está fazendo com seu país.

"A vida de todos, independentemente de terem apoiado os ataques ou não, mudou para sempre.

"A maioria dos iranianos, mesmo aqueles que se opõem ao governo, agora perceberam que a liberdade e os direitos humanos não vêm de bombas israelenses caindo em cidades onde vivem civis indefesos."

Ela acrescentou: "A maioria de nós está assustada e preocupada com o que está por vir. Fizemos malas com suprimentos de primeiros socorros, comida e água, para o caso de as coisas piorarem."

Israel diz que as forças armadas iranianas colocaram deliberadamente seus centros de comando e armas dentro de prédios e áreas civis.

Os membros da grande diáspora do Irã também estão preocupados.

"É difícil transmitir o que é ser iraniano neste momento", diz Dorreh Khatibi-Hill, pesquisadora e ativista dos direitos das mulheres de Leeds, que está em contato com familiares, amigos e outros ativistas contra o regime.

"Você está feliz que os membros do regime -—que têm torturado e assassinado pessoas — estejam sendo retirados."

"Mas sabemos que os civis estão morrendo. Esse é um desastre humanitário devastador", diz.

E os iranianos não estão recebendo informações precisas sobre o que está acontecendo, diz ela.

"A principal pessoa no Irã — o líder supremo — ainda está vivo, enquanto os iranianos estão fugindo para salvar suas vidas", acrescenta.

"Ninguém quer que o Irã se transforme em outro Iraque, Síria ou Afeganistão. Nenhum de nós quer essa guerra. Também não queremos o regime".