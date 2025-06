'Não esperávamos que nos afetasse assim'; como pensam os israelenses de bairro atingido por mísseis do Irã

Osipchik teve as janelas e persianas do seu apartamento completamente destruídas. Quase todos os prédios da vizinhança sofreram danos semelhantes.

"Isso precisava ser feito", diz Veronica Osipchik, 33 anos, que mora a cerca de 200 metros do local do ataque. "Mas não esperávamos que isso nos afetasse desta forma."

As primeiras pessoas presas sob os escombros foram retiradas em poucas horas. Até o fim de domingo, pelo menos três continuavam desaparecidas. "Vi medo em seus olhos", contou o paramédico Ori Lazarovich que trabalhou no resgate. "As pessoas saíram cinzas, cobertas de fuligem, cinzas e detritos."

Os mísseis balísticos que causaram destruição em Bat Yam são muito mais potentes do que os foguetes disparados pelo Hamas e pelo Hezbollah ao longo do último um ano e meio — que são interceptados, em sua maioria, pelo sofisticado sistema de defesa aérea de Israel.

Embora Netanyahu tenha sido criticado em Israel pela situação da guerra em Gaza, seus principais adversários políticos — Benny Gantz, Avigdor Lieberman e Yair Lapid — manifestaram apoio ao ataque ao Irã.

Yossi Mekelberg, professor do Programa do Oriente Médio do think tank (centro de pesquisa e debates) Chatham House, diz que "sempre houve apoio para impedir que o Irã adquirisse capacidade militar nuclear".

Mas, segundo ele, "isso é muito maior do que lutar contra o Hamas em Gaza, até mesmo contra o Hezbollah no Líbano, ou um confronto direto muito limitado com o Irã".