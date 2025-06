A bomba poderosa que Israel estaria pressionando EUA a usar contra o Irã

Até agora os americanos não deram a Israel acesso à única bomba que provavelmente seria capaz de penetrar no complexo nuclear subterrâneo do Irã.

Israel conseguiu avanços importantes em sua missão de atingir o programa nuclear do Irã — mas analistas dizem que o sucesso militar de Israel depende do apoio dos Estados Unidos.

Trata-se da Massive Ordnance Penetrator (MOP, ou também conhecida como GBU-57), uma bomba de 13,6 mil kg, que é tão pesada que só pode ser lançada por bombardeiros estratégicos B2, que Israel não possui.

Esse tipo de bomba é conhecida como "arma antibunker" ou "arma destruidora de bunker" — e é projetada para destruir alvos que estão enterrados abaixo do solo, como é o caso de parte do complexo nuclear do Irã em Fordow.

As armas antibunker são pesadas e, ao caírem no solo, penetram camadas de terra ou concreto. Elas explodem só depois de atingir a profundidade máxima.

Israel já vem usando armas antibunker de menor potência.