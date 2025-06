Trump teria rejeitado plano de Israel de matar líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, segundo TV

Uma autoridade israelense disse à CBS News que, "em princípio", Israel não "mata líderes políticos; estamos focados em energia nuclear e militar. Não acho que ninguém que tome decisões sobre esses programas deva viver em liberdade e tranquilidade".

Israel atacou a infraestrutura nuclear iraniana e outros alvos na sexta-feira. Os dois países continuaram a lançar ataques de grande escala um contra o outro desde então. Nesta segunda-feira (16/6), os ataques entraram em seu quarto dia.

Em sua última postagem em sua rede social, a Truth Social, sobre a escalada da situação no Oriente Médio, Trump disse que "o Irã e Israel deveriam fazer um acordo", acrescentando que faria com que os dois cessassem as hostilidades "assim como fiz com a Índia e o Paquistão" — referindo-se ao recente confronto entre os países.