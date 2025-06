Quem é o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e qual a influência de sua família?

EPA-EFE/Shutterstock O aiatolá Ali Khamenei é o segundo líder supremo do país desde a Revolução Islâmica de 1979 O presidente dos EUA, Donald Trump, teria rejeitado um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante o conflito atual, descrevendo-o como "uma péssima ideia", segundo relatos da mídia americana. Além do objetivo declarado de Israel de destruir o que chama de ameaça existencial representada pelas capacidades nucleares do Irã com seus recentes ataques ao país, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que uma mudança de regime no Irã poderia ser resultado dos ataques militares israelenses.

Como chefe de Estado e comandante-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC, na sigla em inglês), sua posição o torna "todo-poderoso". Anadolu/Getty Images O aiatolá Khamenei está no centro da estrutura de poder no Irã Ele nasceu em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, em 1939. Segundo de oito filhos em uma família religiosa, seu pai era um clérigo de médio escalão do ramo xiita do islamismo, majoritário no Irã.

Sua educação foi dominada pelo estudo do Alcorão, e ele se qualificou como clérigo aos 11 anos. Mas, assim como muitos líderes religiosos da época, seu trabalho era tanto político quanto espiritual. Um orador eficaz, Khamenei se juntou aos críticos do xá do Irã, o monarca que acabou sendo deposto pela Revolução Islâmica.

Por anos, ele viveu na clandestinidade ou apodreceu na prisão. Foi preso seis vezes pela polícia secreta do xá, sofrendo tortura e exílio interno. Um ano após a Revolução Islâmica de 1979, o aiatolá Ruhollah Khomeini o nomeou líder da oração de sexta-feira da capital, Teerã. Khamenei foi eleito presidente em 1981, antes de ser escolhido por anciãos religiosos em 1989 como sucessor do aiatolá Khomeini, que havia morrido aos 86 anos. Quão poderoso é Mojtaba, o filho de Khamenei? Ali Khamenei raramente viaja para o exterior e, segundo relatos, vive frugalmente em um complexo no centro de Teerã com sua esposa.