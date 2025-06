Quem é a 1ª mulher a chefiar serviço secreto britânico

UK Foreign Office/AP Blaise Metreweli substituirá o atual chefe do MI6, Richard Moore, até o fim deste ano O serviço de inteligência estrangeira britânico, o famosos MI6, será liderado por uma mulher pela primeira vez nos 116 anos de sua história. Blaise Metreweli, que ingressou no Serviço Secreto de Inteligência em 1999, será a 18ª chefe da organização e assumirá o cargo deixado por Richard Moore ainda este ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente, ela é responsável pelo setor de tecnologia e inovação e disse estar "orgulhosa e honrada" por ter sido convidada a liderar o serviço. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou a nomeação como "histórica", em um momento "em que o trabalho dos nossos serviços de inteligência nunca foi tão essencial". O MI6 tem a missão de coletar informações no exterior para fortalecer a segurança do Reino Unido, sendo seus principais objetivos combater o terrorismo, impedir ações de Estados hostis e aumentar a cibersegurança. A pessoa responsável por chefiar a agência, conhecida publicamente como "C", é a única do serviço a ter o nome divulgado.

Quem é Blaise Metreweli Blaise Metreweli, 47 anos, é atualmente Diretora-Geral "Q". Ela lidera o setor de tecnologia e inovação, que tem como objetivo proteger as identidades dos agentes secretos e desenvolver novas formas de driblar a vigilância biométrica de adversários, como a China. "O MI6 tem um papel fundamental, junto ao MI5 e ao GCHQ, na proteção dos britânicos e promoção dos interesses do Reino Unido no exterior", afirmou Metreweli. "Eu estou ansiosa para continuar a trabalhar ao lado dos corajosos oficiais e agentes do MI6 e dos nossos tantos parceiros internacionais."

Metreweli, que estudou antropologia na Universidade de Cambridge, já ocupou cargos de direção no MI5 — agência irmã do MI6, responsável pela segurança doméstica — e passou a maior parte da sua carreira atuando no Oriente Médio e na Europa. Na lista de honrarias de aniversário do rei voltadas ao serviço internacional e no exterior em 2024, ela recebeu o título de Companheira da Ordem de São Miguel e São Jorge (CMG), em reconhecimento aos serviços prestados à política externa britânica. Alex Segre/BBC Sede do MI6, serviço secreto britânico, em Londres, no Reino Unido Em entrevista ao jornal britânico Telegraph em dezembro de 2021, quando ainda estava no MI5, Metreweli, sob o pseudônimo de "Diretora K", disse que as ameaças à segurança nacional do Reino Unido "são realmente diversas".

"As ameaças que nós estamos enfrentando estão relacionadas, principalmente, à proteção do governo, de segredos, das nossas pessoas — como no caso de contra-assassinatos — e também à proteção da nossa economia, de tecnologias sensíveis e de conhecimento crítico", explicou. Ela acrescentou que "a atividade do Estado russo, não a Rússia em si, continua sendo uma ameaça", e que a China está "mudando a forma como o mundo funciona, o que representa oportunidades incríveis, mas também ameaças para o Reino Unido". O que "C" faz? "C" é a pessoa responsável por chefiar o MI6, oficialmente conhecido como Serviço Secreto de Inteligência, que responde diretamente para o secretário de Relações Exteriores;

"C" também faz parte do Comitê Conjunto de Inteligência, ao lado de chefes de outros departamentos e oficiais sênior do governo. Esse comitê recebe relatórios de inteligência, analisa situações em andamento e aconselha o primeiro-ministro;

É comum achar que "C" se refere à primeira letra da palavra chefe, mas não é. A primeira agência britânica de espionagem se chamava Secret Service Bureau e foi criada no início dos anos 1900. A agência era liderada por um oficial da Marinha Real, o capitão Mansfield Cumming, que sempre assinava suas cartas como "C"— e esse codinome acabou ficando;

O capitão Cumming também tinha o hábito de escrever com tinta verde. Até hoje, a única pessoa na sede do governo britânico que escreve oficialmente usando tinta verde é a chefe do MI6;

A categoria "C" não dá aos agentes "licença para matar". Quem pode fazer isso é o secretário das Relações Exteriores. Segundo a seção 7 da Lei dos Serviços de Inteligência de 1994, um agente do MI6 pode ser autorizado a realizar algumas ações que, normalmente, seriam consideradas ilegais, como usar força letal. Mas isso envolve um processo legal longo e complexo, com diversas etapas. Desafios do MI6 A organização que Blaise Metreweli vai liderar enfrenta desafios diversos e sem precedentes.