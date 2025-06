Por que o oceano está ficando mais escuro?

Reuters Um estudo identificou que 21% do oceano global está ficando mais escuro Mais de um quinto dos oceano global ficou mais escuro nas últimas duas décadas, segundo pesquisa da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, publicada na revista Global Change Biology. De acordo com o estudo, 21% dos oceanos no mundo escureceram entre 2003 e 2022.

Esse processo acontece quando mudanças na camada mais superficial do oceano dificultam a penetração de luz na água. É nessa camada superior, chamada de "zona fótica", que vive cerca de 90% da vida marinha — vital para manutenção dos ciclos biogeoquímicos. Mas por que o oceano está escurecendo? E qual o impacto disso para a vida marinha? Getty Images Em Izmir, na Turquia, a cor do oceano mudou para verde e marrom depois da explosão de plâncton em junho de 2024 Segundo a pesquisa, as causas do escurecimento dos oceanos vão desde mudanças na dinâmica dos florescimentos de algas até variações na temperatura da superfície do mar.

O escurecimento é visto com frequência em regiões costeiras, onde águas ricas em nutrientes sobem à superfície e o aumento das chuvas arrasta os sedimentos e resíduos agrícolas para o mar, alimentando florescimentos de plâncton. Episódios de chuvas intensas têm se tornado mais comuns e mais fortes em muitos locais do mundo, impulsionados pelas mudanças climáticas. Já no oceano aberto, o escurecimento pode estar relacionado ao aumento da temperatura da superfície do mar, o que pode levar ao aumento de plâncton, que bloqueia a luz.

Quais regiões são impactadas? O estudo identificou que mais de 9% do oceano — uma área similar ao tamanho da África — teve uma redução na luz de mais de 50 metros. E em 2,6% foi registrada uma redução de mais de 100 metros. A pesquisa também aponta que as alterações mais significativas na profundidade da zona fótica foram vistas no topo da Corrente do Golfo, assim como nas regiões Ártica e Antártida, áreas do planeta que passam por mudanças evidentes devido à mudança climática. O escurecimento também foi generalizado em regiões costeiras e mares fechados, incluindo o Mar Báltico.

Contudo, nem todas as partes do oceano estão escurecendo, aponta o estudo. Cerca de 10% dele ficou mais claro durante o mesmo período. De acordo com os autores da pesquisa, esse cenário misto reflete a complexidade dos sistemas oceânicos e os diversos fatores que influenciam a claridade da água. University of Plymouth As regiões em vermelho indicam áreas onde o oceano está escurecendo e as de azul onde ele está clareando O impacto na vida marinha Embora as implicações exatas dessas mudanças não estejam totalmente claras, um número expressivo de espécies marinhas e ecossistemas podem ser afetados, segundo cientistas.