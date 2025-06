Irã estava mesmo prestes a produzir uma bomba nuclear, como diz Israel?

Ela disse que algumas das atividades nucleares do Irã seriam aplicáveis ao desenvolvimento de uma bomba, mas as agências de inteligência dos EUA avaliaram que o Irã não estava envolvido em trabalhos importantes de armamento.

"Se Netanyahu fosse puramente motivado pelo risco de proliferação do Irã, Israel provavelmente teria compartilhado essa inteligência com os Estados Unidos e o ataque inicial provavelmente teria como alvo todas as principais instalações nucleares do Irã", acrescentou Davenport.

Na semana passada, a AIEA afirmou, em seu último relatório trimestral, que o Irã havia acumulado urânio enriquecido suficiente com 60% de pureza - um pequeno passo técnico em relação ao grau de pureza para armas, ou 90% - para potencialmente fabricar nove bombas nucleares. Isso era "uma questão de grande preocupação", dados os riscos de proliferação, acrescentou.

A agência também disse que não poderia garantir que o programa nuclear iraniano fosse exclusivamente pacífico porque o Irã não estava cumprindo sua investigação sobre partículas de urânio artificiais descobertas por inspetores em três instalações nucleares não declaradas.

Reuters Os ataques israelenses em Teerã na noite de quinta-feira tiveram como alvo cientistas nucleares e comandantes militares

O que sabemos sobre o programa nuclear do Irã?

O Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é totalmente pacífico e que nunca procurou desenvolver uma arma nuclear.

No entanto, uma investigação de uma década realizada pela AIEA encontrou evidências de que o Irã conduziu "uma série de atividades relevantes para o desenvolvimento de um dispositivo explosivo nuclear" do final da década de 1980 até 2003, quando os projetos conhecidos como "Projeto Amad" foram interrompidos.

O Irã continuou com algumas atividades até 2009 - quando as potências ocidentais revelaram a construção da instalação subterrânea de enriquecimento de Fordo - mas depois disso não houve "nenhuma indicação confiável" de desenvolvimento de armas, concluiu a agência.

Em 2015, o Irã fechou um acordo com seis potências mundiais, segundo o qual aceitou restrições às suas atividades nucleares e permitiu o monitoramento rigoroso pelos inspetores da AIEA em troca de alívio das sanções paralisantes.

Os principais limites abrangiam sua produção de urânio enriquecido, que é usado para fabricar combustível para reatores e também armas nucleares.

Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o acordo durante seu primeiro mandato em 2018, dizendo que ele fazia muito pouco para impedir o caminho para uma bomba, e restabeleceu as sanções dos EUA.

O Irã retaliou violando cada vez mais as restrições, principalmente as relacionadas ao enriquecimento.

De acordo com o acordo nuclear, nenhum enriquecimento foi permitido em Fordo por 15 anos. No entanto, em 2021, o Irã voltou a enriquecer urânio com 20% de pureza.

Na quinta-feira, o conselho de governadores da AIEA, formado por 35 países, declarou formalmente que o Irã violou suas obrigações de não proliferação pela primeira vez em 20 anos.

O Irã disse que responderia à resolução estabelecendo uma nova instalação de enriquecimento de urânio em um "local seguro" e substituindo as centrífugas de primeira geração usadas para enriquecer urânio por máquinas mais avançadas, de sexta geração, na usina de enriquecimento de Fordo.

Que danos Israel causou à infraestrutura nuclear do Irã?

Os militares israelenses disseram na sexta-feira que sua primeira rodada de ataques aéreos danificou a sala de centrífugas subterrâneas em Natanz, bem como a infraestrutura essencial que permitiu o funcionamento do local.

O diretor geral da AIEA, Rafael Grossi, disse ao Conselho de Segurança da ONU que a usina de enriquecimento de combustível piloto (PFEP) acima do solo e a infraestrutura elétrica em Natanz foram destruídas. Não houve indicação de um ataque físico à sala subterrânea, mas a perda de energia pode ter danificado as centrífugas, acrescentou.

O Institute for Science and International Security, com sede nos EUA, disse que a destruição da PFEP foi significativa porque a instalação foi usada para produzir urânio enriquecido a 60% e também para desenvolver centrífugas avançadas.

Davenport também disse que os ataques a Natanz aumentariam o "tempo de fuga" do Irã, mas que era muito cedo para avaliar o impacto total.

"Não teremos uma visão clara da rapidez com que o Irã poderia retomar as operações lá ou se o Irã conseguiu desviar urânio até que a AIEA possa acessar o local", explicou.

Mais tarde, na sexta-feira, o Irã informou à AIEA que Israel havia atacado a usina de enriquecimento de Fordo e o Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan.

Os militares israelenses disseram que um ataque em Isfahan "desmantelou uma instalação para produção de urânio metálico, infraestrutura para reconversão de urânio enriquecido, laboratórios e infraestrutura adicional".

"Enquanto Fordo permanecer operacional, o Irã ainda representa um risco de proliferação a curto prazo. Teerã tem a opção de aumentar o enriquecimento para níveis de grau de armamento no local ou desviar o urânio para um local não declarado", disse Davenport.

O primeiro-ministro de Israel também disse que a operação continuaria por "quantos dias fossem necessários para eliminar essa ameaça".

Mas essa é uma meta irrealista, de acordo com Davenport.

"Os ataques podem destruir instalações e atingir cientistas, mas não podem apagar o conhecimento nuclear do Irã. O Irã pode se reconstruir, e mais rapidamente agora do que no passado, devido aos seus avanços no enriquecimento de urânio", disse ela.