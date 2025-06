Por que desfile militar de Trump gera onda de protestos nos Estados Unidos

Getty Images Policiais Palm Beach impedem manifestantes de cruzar uma ponte para a casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago durante o protesto "No Kings" na Flórida Milhares de pessoas se reúnem nas ruas de cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente americano Donald Trump, que realiza um desfile militar em Washington D.C. na noite deste sábado (14/6). Grupos anti-Trump planejaram quase 2 mil manifestações de vários tamanhos em todo o país para coincidir com o desfile.

As manifestações chamadas de "No Kings" ("Sem reis", em tradução livre) de Nova York a Los Angeles são as maiores contra o presidente republicano desde que ele foi reeleito. O movimento recebeu esse nome devido à crítica de que Trump teria ultrapassado os limites do poder presidencial em seu segundo mandato. Os manifestantes citam questões que vão desde a imigração até a eficácia do governo federal como motivos para a marcha. A controversa parada militar deste sábado marca o 250º aniversário do Exército dos EUA, mas também coincide com o aniversário de 79 anos de Trump, que afirmou que o desfile será "incomparável a todos os outros".

Alguns políticos e ex-líderes militares criticaram o evento como uma politização das Forças Armadas dos EUA. O evento — que, segundo o Exército, pode custar até US$ 45 milhões (mais de R$ 250 milhões) — incluirá mais de 7 mil soldados uniformizados, dezenas de tanques e veículos militares, além de bandas marciais e um show de fogos de artifício. Getty Images Um manifestante perto da casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida Getty Images Manifestantes se reúnem no centro de Los Angeles Getty Images Manifestantes na Quinta Avenida em Nova York Reuters Condado de Bennington, Vermont O que esperar do desfile militar de Trump O desfile militar estava programado para começar por volta das 18h pelo horário local de Washington (19h pelo horário de Brasília) deste sábado e acontece nos arredores do National Mall, que inclui o Monumento a Washington.

O enorme desfile e as festividades estão estimados em um custo entre US$ 25 milhões e US$ 45 milhões, de acordo com um porta-voz do Exército dos EUA. Parte do orçamento deve incluir milhões de dólares para consertar as ruas de Washington, que não foram construídas para receber tanques e outros veículos blindados pesados. "Tanques estrondosos e sobrevoos de tirar o fôlego rugirão por nossa capital", disse Trump.