O vácuo de liderança do Hamas em momento crítico após fim do 'conselho de guerra' de Gaza

IDF/Reuters/EPA Do lado superior esquerdo, no sentido horário: os antigos líderes do Hamas Mohammed Sinwar (1975-2025), Yahya Sinwar (1962-2024), Mohammed Deif (1965-2024) e Marwan Issa (1965-2024) A confirmação da morte do principal comandante militar do Hamas, Mohammed Sinwar, durante um ataque israelense, fecha um capítulo sobre o grupo de líderes de elite na Faixa de Gaza que orquestrou os eventos de 7 de outubro de 2023. A morte de Sinwar se segue à de outras figuras centrais que fizeram parte do que veio a ser conhecido dentro do Hamas como o Conselho de Guerra.

Sinwar, seu irmão Yahya, Mohammed Deif, Marwan Issa e um quinto membro não identificado formavam o núcleo clandestino que decidiu e orientou o ataque sem precedentes a Israel, que abalou a região e deu início ao conflito ainda em andamento em Gaza. O Conselho de Guerra, também conhecido como o Conselho dos Cinco, operava sob condições de extremo sigilo e segurança. As reuniões diretas entre seus membros eram extremamente raras. As comunicações ocorriam por meio de tecnologias antigas, consideradas mais seguras (como telefones fixos), ou por intermediários de confiança. Tudo isso fazia parte de um esforço para minimizar o risco de interceptação ou detecção do grupo.

Este nível de sigilo não era apenas tático. Era uma consequência do papel fundamental do conselho na tomada de decisões estratégicas pelo Hamas – especialmente durante a preparação do que se tornaria o ataque mais mortal e complexo da história da organização. Reuters O exército israelense declarou que Mohammed Sinwar foi morto em maio, em um ataque a um túnel sob o complexo do hospital europeu em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Os membros conhecidos do conselho incluíam: Mohammed Deif (1965-2024): comandante do braço militar do Hamas, as Brigadas Izzedine al-Qassam. Acredita-se que ele tenha arquitetado o ataque de 7 de outubro. Morto durante um ataque aéreo israelense, em julho de 2024. Yahya Sinwar (1962-2024): líder político do Hamas na Faixa de Gaza e sua autoridade mais influente nos últimos anos. Morto em um tiroteio contra tropas israelenses, em outubro de 2024. Mohammed Sinwar (1975-2025): alta figura militar e lugar-tenente de confiança de Deif. Israel declarou esta semana ter identificado seu corpo na Faixa de Gaza, após um ataque aéreo em maio. Marwan Issa (1965-2024): vice de Deif e elo vital entre o exército do Hamas e suas esferas políticas. Morto em um ataque aéreo israelense, em março de 2024. Uma quinta figura, cuja identidade permanece desconhecida do público. Encarregado de organizar o aparato de segurança do Hamas, ele foi alvo de tentativas de assassinato antes da guerra e em um ataque aéreo, ocorrido após o início dos conflitos. Uma fonte indica que ele sofreu lesões graves e não consegue mais se comunicar, nem conduzir atividades. O ataque de 7 de outubro trouxe imensas mudanças para o conflito entre Israel e os palestinos.

A escala e a brutalidade do ataque surpreendeu observadores de todo o mundo, não só pelo seu impacto imediato, mas pela sua escala sem precedentes. As preparações militares do Hamas levaram anos. Elas incluíram a construção de imensos túneis e o acúmulo contínuo de foguetes e armas. Mas poucos analistas, personagens regionais e nem mesmo facções rivais da Palestina previram a magnitude daquela ofensiva.

O grupo mantinha rigoroso controle dos moradores da Faixa de Gaza há muito tempo. Muitas vezes, eles impuseram duras medidas econômicas, como pesados impostos, a uma população já empobrecida para financiar seu desenvolvimento militar. Ainda assim, mesmo dentro do movimento, parece haver compreensão limitada da escala e das consequências do plano criado pelo Conselho de Guerra. Reuters A Faixa de Gaza foi devastada pela guerra que já dura 20 meses, desencadeada pelos ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023 A morte dos membros do conselho levanta uma questão fundamental: o que exatamente os levou a buscar um curso que muitos palestinos já descreveram como suicídio político?