Ruy Castro sobre o Rio de Janeiro na 2ª Guerra: 'Cartas eram censuradas, as famílias nem desconfiavam do que estava acontecendo no front'

Heloísa Seixas Ruy Castro é homenageado da Bienal do Livro no Rio de Janeiro O escritor Ruy Castro já retratou tantas facetas do Rio de Janeiro em sua obra que sua escolha como homenageado da Bienal do Livro deste ano, celebrando o título da cidade como Capital Mundial do Livro, é mesmo o "óbvio ululante" – para citar um de seus mais célebres biografados. E é justo Nelson Rodrigues que Castro evoca ao dizer o que achou da homenagem: "Eu não caí das nuvens, eu quase caí do terceiro andar com essa notícia, que é muito mais grave que cair das nuvens", brinca, recorrendo ao humor ácido do dramaturgo. "Isso me deixou muito contente, é claro."

Castro, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, dedicou boa parte de sua carreira a obras que trazem o Rio como pano de fundo ou protagonista, desde livros sobre Ipanema e a bossa nova às biografias de Rodrigues e Garrincha. Trincheira Tropical – A Segunda Guerra Mundial no Rio, que acaba de lançar (Companhia das Letras), desvela um novo prisma. "É quase uma história da vida privada no Rio durante o conflito, falando sobre tudo que aconteceu na cidade por causa da guerra", descreve em entrevista à BBC News Brasil. O livro traz à luz um tempo em que viver na então-capital era temer bombardeios dos países do Eixo nazista, conviver com blecautes rotineiros na orla para que a luzes não fossem avistadas por submarinos e aprender a buscar refúgio sob túneis, pilotis ou abrigos antiaéreos. O livro também recuperou relatos das agruras enfrentadas por pracinhas brasileiros no front, que na época tinham suas correspondências censuradas pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. "O Rio recebeu não só espiões e contra-espiões, como também refugiados da guerra. Mas isso nunca tinha sido contado. Foi isso que me empolgou a buscar informações durante seis anos", afirma. O autor falará sobre o livro na Bienal do Livro, que começa nesta sexta-feira (13/6) no Riocentro, zona oeste do Rio.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista. BBC News Brasil: Você é o escritor homenageado da Bienal do Livro no ano em que o evento celebra o título da cidade como Capital Mundial do Livro. Sua obra é muito ligada ao Rio. Como se sentiu com essa homenagem? Ruy Castro: O Rio ser escolhido Capital Mundial do Livro é a coisa mais justa. A partir da chegada da Corte ao Brasil em 1808 e da Independência do Brasil em 1922, a cidade se tornou altamente livresca, com uma quantidade enorme de jornais, livrarias, editoras. A história da literatura brasileira passa inevitavelmente por aqui.

Para comemorar, a Bienal do Livro deste ano se propõe a ser a maior de todos os tempos, com o maior número de estandes, palestras, lançamentos e até uma roda gigante. Vai ser um acontecimento. E, espantosamente, me escolheram como o homenageado deste ano. Naturalmente, como diria Nelson Rodrigues, eu não caí das nuvens, eu quase caí do terceiro andar com essa notícia, que é muito mais grave que cair das nuvens. Isso me deixou muito contente, é claro. Heloísa Seixas Ruy Castro ficou famoso pelos livros que escreveu sobre a bossa nova e Garrincha BBC: O que inspira mergulhos tão profundos em histórias ligadas ao Rio, como no seu novo livro sobre a Segunda Guerra Mundial?

Castro: O Rio sempre foi muito importante para mim. Desde que eu comecei a ler jornais, entre 4 e 5 anos de idade, não passei um dia sem ler um jornal carioca. Tenho uma preocupação e uma ligação diária, horária, com o Rio. Acompanho tudo que está acontecendo, torço pela revitalização de certas áreas, lamento a destruição de outras, me orgulho muito de ter trabalhado no Correio da Manhã, na revista Manchete e no Jornal do Brasil em seus melhores períodos. Passei do jornalismo para os livros quando comecei a ter ideias que não cabiam em jornal nem em revista. A primeira delas foi a história da bossa nova. Eu propus para uma editora que estava começando em São Paulo, a Companhia das Letras. A bossa nova estava abandonada, fora do ar, desprezada. O Luiz Schwarcz, dono da Companhia, era um cara jovem, curioso. Eu falei: "Não quero fazer um livro de ensaio ou tese. Quero contar a história da bossa nova, como aconteceu, quem era aqueles meninos." Ele topou imediatamente. Em seguida, tive a ideia de biografar o Nelson Rodrigues. Depois, de fazer um livro sobre Ipanema. Depois, de biografar o Garrincha. Todos esses livros se passam no Rio. Acredito que o escritor deve tratar de assuntos que conhece. É um trabalho tão monstruoso você levantar a vida de alguém ou a história de uma época sem conhecer, a priori, o cenário. Eu parto de um conhecimento grande e de um amor pelo Rio para mergulhar e descobrir as histórias que eu conto.