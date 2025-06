Quem era Hossein Salami, o chefe da Guarda Revolucionária iraniana morto em ataque de Israel

Getty Images Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, morreu na operação lançada por Israel, segundo a mídia estatal iraniana

Hossein Salami, comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), é provavelmente o líder do Irã de maior escalão eliminado nos ataques israelenses desta sexta-feira (13/06) no horário local, noite de quinta no Brasil.

Meios estatais de Teerã confirmaram a morte de Salami em um dos múltiplos ataques aéreos que Israel realizou em território iraniano.