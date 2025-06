PF prende ex-ministro Gilson Machado por tentar passaporte português para Mauro Cid; o que se sabe

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira (13/06) sob suspeita de ter tentado ajudar o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, a obter um passaporte português. Cid está sendo alvo de buscas em Brasília.

Mauro Cid estaria sendo alvo de buscas da Polícia Federal em Brasília. O jornal Folha de S. Paulo noticiou que os policiais chegaram à casa do militar munidos de um mandado de prisão, mas foram informados lá que a detenção estava revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal em Recife em maio de 2025 para tentar um passaporte português para Cid, o que permitiria ao auxiliar de Bolsonaro deixar o país.

No início desta semana, Machado negou ter ido a qualquer consulado e disse que no mês passado telefonou para o consulado português para agendar a renovação do passaporte de seu pai.

Machado ficou conhecido como "sanfoneiro" de Bolsonaro, por participar das transmissões ao vivo do ex-presidente sempre tocando sanfona.