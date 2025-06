Israelenses estocam comida e procuram abrigo na expectativa de retaliação do Irã

Reuters Mercados em Israel estão com prateleiras vazias Israelenses estão estocando comida e água nesta sexta-feira (13/06) após um ataque de Israel ao Irã despertar temores de um conflito mais amplo entre os dois países. O governo israelenses declarou estado de emergência no seu território na expectativa de retaliações. Segundo o repórter Tom Bennett, da BBC em Jerusalém, as prateleiras dos supermercados da cidade estão se esvaziando rapidamente, com as pessoas estocando comida e água.

A maior parte do país foi despertada por volta das 3h da manhã (21h de quinta-feira no horário de Brasília) com um breve toque de sirenes e um alerta telefônico sobre uma "ameaça significativa" — com as pessoas instruídas a permanecerem perto de um abrigo. Os serviços de emergência de Israel afirmam estar mobilizando serviços de doação e transfusão de sangue em todo o país, enquanto alguns hospitais afirmam estar dando alta a pacientes que estão bem o suficiente para voltar para casa. Na Cisjordânia, um lockdown foi imposto em todas as cidades palestinas até novo aviso. Israel está se preparando para uma possível retaliação do Irã. Autoridades israelenses disseram que 100 drones iranianos foram enviados a Israel mas teriam sido interceptados pelo exército israelense.

Israel realizou uma série de ataques de grande proporção contra o Irã na madrugada de sexta-feira. Segundo a mídia estatal iraniana, o chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, e o cientista Fereydoon Abbasi, ex-chefe da agência nuclear do país, foram mortos nos ataques. A morte de Salami é um duro golpe para Teerã. A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) é um estratégica força militar, política e econômica no Irã, com laços estreitos com o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Khamenei, afirmou que, com a operação, Israel "preparou para si mesmo um destino amargo, que certamente terá." Já o porta-voz das Forças Armadas do Irã, Abolfazl Shekarchi, afirmou que os Estados Unidos e Israel pagarão um "preço alto", segundo a agência Reuters. Os EUA, no entanto, declararam que o ataque foi uma decisão "unilateral" de Israel.

Reuters Alguns israelenses passaram a madrugada em abrigos devido a temores de um ataque iraniano Para o analista de Oriente Médio da BBC Sebastian Usher, o ataque de Israel ao Irã foi mais abrangente e intenso do que suas duas operações militares anteriores no ano passado. Os ataques visam não só atingir as bases de mísseis do Irã – e, portanto, sua capacidade de responder com força – mas também eliminar pessoas-chave da liderança iraniana assim como objetiva a destruição de várias instalações ligadas ao programa nuclear iraniano para minar a capacidade do Irã de construir armas atômicas. A mesma estratégia foi adotada por Israel contra o Hezbollah no Líbano e teve consequências devastadoras para o grupo e sua capacidade de montar uma contraofensiva sustentável.