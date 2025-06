O país africano de onde vêm as modelos mais badaladas do momento: 'Pele perfeita'

Getty Images Arop Akol viaja há três anos pelo mundo da moda Vestindo um modelo discreto, mas chique, com tranças soltas e um rosto fresco e sem maquiagem, Arop Akol parece uma modelo típica quando não está trabalhando. Ela mergulha no sofá do escritório da sua agência britânica, a First Model Management, e detalha sua carreira florescente, que a levou a percorrer as passarelas representando marcas de luxo em Londres e em Paris, na França.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Assisto aos desfiles online desde que era criança, com 11 anos de idade", conta Akol à BBC. A modelo tem, hoje, pouco mais de 20 anos. Ela tem maçãs do rosto altas, pele rica e escura e mede 1m78 de altura. Nos últimos três anos, ela viajou pelo mundo como modelo e chegou a ocupar a mesma passarela da supermodelo britânica Naomi Campbell, em um evento da marca italiana Off-White. Viajar a trabalho pode ser uma atividade solitária. Mas Akol encontra constantemente modelos do seu país de origem — o Sudão do Sul, um país exuberante, mas muito conturbado.

"Os sul-sudaneses ficaram muito conhecidos pela sua beleza", conta Akol. Para confirmar sua avaliação, basta folhear qualquer revista de moda ou examinar as fotos de algum desfile. Modelos nascidas e criadas no Sudão do Sul, ou que fazem parte da grande diáspora do país, estão em toda parte. Elas variam de modelos emergentes, como Akol, até supermodelos como Anok Yai, Adut Akech e Alek Wek.

Wek, por exemplo, foi descoberta em um estacionamento de Londres em 1995. Desde então, a modelo foi retratada na capa da revista Vogue diversas vezes e desfilou para marcas como Dior e Louis Vuitton. Foi assim que ela se tornou uma das primeiras modelos sul-sudanesas a atingir o sucesso global. Getty Images for The Business of Fashion Adut Akech (esq.) e Anok Yai (dir.) entraram para o ranking das modelos mais requisitadas da moda, ao lado de Naomi Campbell A popularidade das modelos sul-sudanesas não mostra sinais de declínio.

A plataforma Models.com, líder do setor, elabora uma lista anual das 50 principais "estrelas do futuro" das passarelas. E, na sua seleção mais recente, uma em cada cinco modelos tem origens no Sudão do Sul. A Vogue também incluiu quatro modelos sul-sudanesas no seu recente artigo sobre as "11 jovens modelos que irão agitar as passarelas em 2025". "As expectativas sobre o que deve ser uma modelo — a maioria das modelos sul-sudanesas atende", afirma Dawson Deng, responsável pela Semana de Moda do Sudão do Sul, ao lado da ex-modelo Trisha Nyachak. O evento é realizado na capital do país, Juba