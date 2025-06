Trump pode dar empurrão no acordo do Mercosul-UE com tarifaço?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar das boas relações bilaterais, o líder francês, Emmanuel Macron, declarou em inúmeras ocasiões sua oposição categórica ao tratado de livre comércio concluído em dezembro passado em Montevidéu, no Uruguai, reiterando que o texto finalizado, após 25 anos de discussões, é "inaceitável". A entrada em vigor do texto ainda depende da aprovação de outras instâncias da UE. "A decisão americana de aumento das tarifas é muito violenta, com forte impacto em países como a França e a Alemanha, e suscita reflexões estratégicas na Europa sobre a necessidade de buscar parceiros comerciais diferentes", afirma Antoine Bouët, diretor do Centro de Estudos Prospectivos e Informações Internacionais (CEPII) e professor de economia da Universidade de Bordeaux. "Do lado francês, pode haver uma reconsideração da posição em relação ao acordo com o Mercosul."

Inicialmente, em fevereiro, os EUA anunciaram tarifas de 25% sobre os produtos europeus. Depois em maio elas passaram para 50% e deveriam entrar em vigor em 1° de junho. Mas após uma nova reviravolta, Trump recuou e adiou o ultimato para 9 de julho. No entanto, no caso do aço e do alumínio, o presidente americano declarou na sexta passada que a alíquota de 50% já seria aplicada nesta semana. "O setor industrial francês, sobretudo automotivo, de transporte e de vinhos, está inquieto com o novo cenário internacional e pressiona o governo para a aprovação do acordo com o Mercosul", ressalta Bouët. O que é o acordo Mercosul-UE anunciado em cúpula e por que aprová-lo na Europa é tão importante para o Brasil

O 'calcanhar de Aquiles' da relação entre Lula e Macron

'EUA têm que nos respeitar e não podem nos tratar como quintal', diz Celso Amorim Getty Images Macron tem feito oposição ao acordo Mercosul-UE A oposição do governo francês ao texto é motivada pela pressão dos agricultores, que alegam ter de cumprir exigências sanitárias e ambientais mais rigorosas de produção e denunciam a concorrência, que poderia destruir milhares de empregos. Ecologistas também se opõem ao texto. As autoridades francesas temem novos protestos agrícolas como os que ocorreram no ano passado e que bloquearam eixos centrais de rodovias no país.

Macron teria ficado tão furioso com a conclusão das negociações que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participou da cúpula em Montevidéu, não compareceu à cerimônia de reabertura da catedral Notre-Dame em dezembro, que ocorreu um dia depois do evento no Uruguai, embora sua presença estivesse inicialmente prevista. A imprensa francesa comentou que Macron teria decidido retirar o convite. Para ser ratificado, o acordo com o Mercosul precisa ser aprovado pelo Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e de governo do bloco. Para bloquear o texto, é necessário somar quatro países que representem 35% da população da União Europeia. A Polônia se juntou à França e a Itália também declarou, antes da crise desencadeada pela nova política tarifária dos EUA, sua oposição ao tratado. Uma outra etapa é receber o sinal verde do Parlamento Europeu. "O governo francês se opõe ao acordo em razão do clima político na França. Macron e membros do governo se mostraram no passado favoráveis ao livre comércio. O presidente não é categoricamente contra. É uma tentativa de alinhamento em relação à opinião pública", afirma o economista Rémi Bourgeot, pesquisador ligado ao Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS), com sede em Paris.

"A guerra comercial vai no sentido de colocar o acordo na rampa de lançamento. A situação internacional pode ser um pretexto para acelerar sua ratificação e ele será adotado de uma maneira ou de outra", afirma Bourgeot, ressaltando, no entanto, que o governo francês está em uma situação precária, sem maioria no parlamento, e que aceitar algo em que até então havia uma posição de hostilidade o deixaria ainda mais fragilizado. Segundo Bourgeot, Macron tentaria modificar um pouco o acordo com o Mercosul para poder dizer que obteve tal concessão, mesmo que mínima. No início de abril, o ministro francês das Finanças, Éric Lombard, reconheceu que em razão da ameaça americana de tarifaços e de seu impacto sobre o comércio internacional é preciso "apressar" as discussões sobre o acordo com o Mercosul, em um raro aceno à eventualidade de uma mudança na posição francesa.