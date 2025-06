O que é a hidrocefalia de pressão normal, que motivou cirurgia em Chico Buarque

Getty Images O cantor, compositor e escritor Chico Buarque foi submetido a um procedimento para drenar fluidos acumulados no cérebro O cantor, compositor e escritor Chico Buarque foi submetido a uma cirurgia na terça-feira (3/6) para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal. A nota divulgada pela equipe do artista detalha que o procedimento era "eletivo" —uma operação previamente planejada e agendada — e foi realizado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

"A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente." "O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor", complementa o texto. Prestes a completar 81 anos, Chico havia feito uma participação especial num show de Gilberto Gil no domingo (1/6), no Rio de Janeiro, onde a dupla reeditou a parceria na música Cálice. Segundo o jornal O Globo, o compositor também participou de uma costumeira partida de futebol semanal com seu time Politheama na quinta-feira (29/5).

Entenda a seguir o que é a hidrocefalia de pressão normal e quais são as formas de diagnóstico e tratamento dessa condição. O que é a hidrocefalia de pressão normal A Associação de Alzheimer dos Estados Unidos explica que o quadro é marcado pelo acúmulo de fluido cerebroespinhal nos ventrículos no cérebro. O fluido cerebroespinhal, também conhecido como líquor ou líquido cefalorraquidiano, é uma substância clara, quase transparente, que ajuda a proteger o sistema nervoso central (o cérebro e a medula espinhal).

Já os tais ventrículos são câmaras ou cavidades que todos nós temos nesse órgão que fica dentro do crânio. Na hidrocefalia de pressão normal, o fluido cerebroespinhal se acumula acima do esperado, mas isso não chega a causar um aumento da pressão dentro do crânio suficientemente grande para levar a um diagnóstico de hipertensão intracraniana. No entanto, o excesso de líquor pode gerar algumas consequências graves, ao pressionar partes do cérebro e gerar problemas como problemas para caminhar, dificuldades de raciocínio e memória e perda do controle da bexiga.

Ainda segundo a Associação de Alzheimer, esse problema de saúde costuma aparecer principalmente em pessoas com mais de 60 ou 70 anos. Algumas estimativas dão conta que 700 mil adultos sofrem com a hidrocefalia de pressão normal nos EUA, mas o quadro é frequentemente confundido com outras doenças, como Alzheimer ou Parkinson. "Menos de 20% das pessoas com essa condição recebem um diagnóstico adequado", estima a entidade.