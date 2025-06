'Bolsonaro transformou audiência em plataforma política': como imprensa internacional noticiou depoimento de ex-presidente

Veículos estrangeiros noticiaram o depoimento do ex-presidente e destacaram 'tom ameno' nas respostas dadas ao ministro Alexandre de Moraes.

Reuters Diversos veículos de imprensa do mundo notaram 'tom ameno' do ex-presidente quando ele esteve frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo que julga um suposto golpe de Estado foi destaque em diversos veículos de imprensa espalhados pelo mundo.

No Reino Unido, o The Guardian destacou que "o líder da direita radical usou a transmissão ao vivo para transformar a audiência numa plataforma política e defender seu governo de 2019 a 2023, além de criticar repetidamente o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)".