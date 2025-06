Cristina Kirchner presa: Corte Suprema confirma que ex-presidente argentina ficará em prisão domiciliar e inelegível

A Corte Suprema argentina confirmou nesta terça-feira (10/06) duas condenações anteriores da ex-presidente por administração fraudulenta no chamado 'Caso Vialidad'.

A Corte Suprema de Justiça da Argentina manteve nesta terça-feira (10/06) a pena de seis anos de prisão contra a ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner por administração fraudulenta com prejuízo ao Estado.

A Corte rejeitou o pedido do Ministério Público para dobrar a pena para 12 anos de prisão e acrescentar o crime de associação criminosa.

No entanto, a confirmação de sua condenação pelo mais alto tribunal do país significa que ela não poderá mais se candidatar.

Kirchner, uma figura altamente controversa na Argentina, é atualmente a presidente do Partido Justicialista (PJ) — nome oficial do peronismo, principal força de oposição ao governo do economista libertário Javier Milei.

A ex-presidente ouviu a decisão do tribunal na sede do PJ, acompanhada por parlamentares e líderes de seu partido.